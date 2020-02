Lehrstellen: In vielen Branchen fehlen Bewerber

Gifhorn

Die Lage ist dramatisch, Besserung nicht in Sicht: In vielen Branchen können Betriebe ihre Lehrstellen nicht mehr besetzen. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungsplätze habe im Raum Gifhorn einen neuen Tiefstand erreicht, warnt die Arbeitsagentur.

Fachkräfte-Mangel

Wiebke Saalfrank, Sprecherin der Agentur, kennt die Gründe: Die Nachfrage nach Personal im Bezirk der Agentur für Arbeit Gifhorn sei, trotz einer sich langsam abschwächenden konjunkturellen Lage, weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. „Der Bedarf an ausgebildeten Fachkräften ist dementsprechend hoch“, so Saalfrank. Diesem Bedarf an Fachkräften stehe jedoch die Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt in der Region weiterhin entgegen.

Rückläufiger Trend

„Während wir im Berufsberatungsjahr 2018/2019 erneut eine höhere Anzahl an vakanten Ausbildungsplätzen gemeldet bekamen, sank die Zahl der Bewerber weiterhin und hat mit 1099 Bewerbern einen neuen Tiefstand erreicht“, erklärt Saalfrank. Ursache für die rückläufigen Bewerberzahlen sei neben der demografischen Entwicklung der Trend zum (Fach-)Abitur und damit eine stark ausgeprägte Neigung zum Studium.

Mehr Stellen

Im Landkreis Gifhorn sei die Zahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen im Beratungsjahr 2018/2019 um elf Stellen (oder 1,2 Prozent) auf 901 gestiegen. Die Zahl der gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungsstellen sei im Vergleich zum Vorjahr um 69 (5,9 Prozent) auf 1099 gesunken. „Auf die Branchen geschaut, die Schwierigkeiten haben, ihre Stellen zu besetzen, beobachtet man, dass sich die Entwicklung der letzten Jahre fortsetzt – kleine und mittelständische Betriebe finden schwerer Auszubildende als große Unternehmen“, weiß Wiebke Saalfrank.

Nachwuchssorgen

Nachwuchssorgen gebe es insbesondere in einigen Handwerksberufen wie dem Friseurhandwerk, bei den Malern und Lackierern, im Hoch- und Tiefbau und im Verkauf und der Herstellung von Lebensmitteln. Auch das Hotel- und Gaststättengewerbe habe Schwierigkeiten, die Ausbildungsplätze zu besetzen, ebenso wie der Gartenbau, der Einzelhandel und auch die Arzt- und Zahnarztpraxen, berichtet die Agentur-Sprecherin.

Vakante Stellen

Für den Beruf des Bäckers und Fleischers interessierten sich mit Ablauf des Berufsberatungsjahres 2019 fünf Bewerber, es gab zwölf vakante Ausbildungsstellen. Für den Koch-Beruf gab’s zwölf Bewerber und 20 gemeldete Ausbildungsstellen. Auch in anderen Bereichen ist es schwierig: Maurer (elf Bewerber, 25 Ausbildungsstellen), Tiefbauer (unter drei Bewerber, zwölf Ausbildungsstellen), Hotellerie (vier Bewerber und 16 Ausbildungsstellen), Reinigung (keine Bewerber, fünf Ausbildungsstellen), Handel (zwölf Bewerber, 24 Ausbildungsstellen), Lebensmittelverkauf (unter drei Bewerber, 44 Ausbildungsstellen) oder Gastronomie (unter drei Bewerber, sechs Ausbildungsstellen).

Höhere Bedarfe

Saalfrank bringt es auf den Punkt: „Wir haben also teils deutlich höhere Bedarfe an Nachwuchskräften als Bewerber für diese Berufe zur Verfügung stehen.“

Von Uwe Stadtlich