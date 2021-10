Betrunken im Polizeiwagen randaliert: Gifhorner erhält Freiheits- und Geldstrafe

Gifhorn

Trunkenheit, Widerstand, tätlicher Angriff und Sachbeschädigung: Diesen Vorwürfen musste sich ein 28-Jähriger vorm Amtsgericht stellen. Am Ende kam für ihn eine dreijährige Bewährungsstrafe heraus sowie ein Geldbuße.

Mitte November vergangenen Jahres war der Mann nebst einem Begleiter gegen 0.30 Uhr an der Landesstraße 283 am Ortsausgang von Müden einer Polizeistreife aufgefallen, weil auf der Fahrbahn zwei Fahrräder lagen. Der wiederholten Aufforderung, seine Personalien anzugeben, habe der Angeklagte nicht Folge geleistet, erklärte ein beteiligter Beamter, der als Zeuge im Amtsgericht auftrat.

Zu Boden gebracht und fixiert

Laut Anklageschrift verhielt sich der 28-Jährige aggressiv und habe zudem einen Schlag in Richtung eines Polizisten ausgeführt, besagter Zeuge sprach von einer ausholenden Bewegung. Die Beamten forderten darauf hin Unterstützung an. Der Angeklagte wurde im weiteren Verlauf „zu Boden gebracht“ und fixiert, wogegen er sich „erheblich wehrte“, so die Staatsanwältin.

Auf der Fahrt zur Blutentnahme im Klinikum Gifhorn habe der Mann um sich gespuckt, so der Zeuge. Mit der Durchführung der Blutentnahme seien sechs Beamte, zwei Krankenschwestern und ein Arzt beschäftigt gewesen. Das Verhalten des Angeklagten beschrieb der Polizist als „schwankend zwischen aggressiv, theatralisch und depressiv“. Der Mann habe stark betrunken gewirkt, sei dabei zeitweise aber zu einer gesprächsähnlichen Kommunikation in der Lage gewesen. Eine später in der Nacht vorgenommene Blutalkoholmessung ergab einen Wert von 2,14 Promille.

Die Fahrzeugtür fliegt aus den Angeln

Zur angeklagten Sachbeschädigung kam es schließlich, als der so beschriebene anschließend in einen Gefangenentransportwagen befördert worden war, der ihn zur Polizeiinspektion fahren sollte, wo er in einer Gewahrsamszelle gesteckt wurde: Er trat laut Zeugenaussage wiederholt so heftig gegen die innen angebrachte Gittertür, dass die davor angebrachte Fahrzeugtür auf- und aus ihren Angeln flog.

„Ich gehe mal stark davon aus“, antwortete der Angeklagte auf die Frage des Richters, ob sich denn das gesamte Geschehen so zugetragen hätte, aber er könne sich an „nicht viel erinnern“. Eigentlich hätten er und sein Kumpel mit dem Rad „einen Schleichweg“ nehmen wollen, seien aber „woanders gelandet“. Wie viel Alkohol er vorher getrunken habe, wisse er nicht.

„Geldstrafen scheinen sie nicht zu beeindrucken“

Dem Gifhorner wurde vom Gericht jedenfalls eine alkoholbedingt „erheblich verminderte Schuldfähigkeit“ attestiert. Sein Register weist 18 Vorstrafen aus, teils einschlägige Vergehen, drei davon in den vergangenen zwei Jahren, die allesamt mit Geldbußen geahndet wurden – denen in den meisten Fällen auch nachgekommen wurde. Der Richter konstatierte eine „hohe Rückfallgeschwindigkeit“ und: „Geldstrafen scheinen sie nicht zu beeindrucken, jetzt kommt nur noch eine Freiheitstrafe in Frage.“

Entschuldigung in Richtung der Polizisten

Diese wurde im Urteil mit neun Monaten festgesetzt – und ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung mit Bewährungshelfer. Die 3000 Euro zusätzlicher Geldstrafe können in 250-Euro-Raten abgezahlt werden. Der 28-Jährige, der ohne Verteidiger zur Verhandlung erschienen war, verzichtete im Gerichtssaal auf Rechtsmittel, das Urteil ist damit rechtskräftig. In Richtung der vier Polizisten, die als Zeugen vor Gericht erschienen waren, erklärte der Mann nach dem Urteilsspruch, es tue ihm leid.

Von Jörg Rohlfs