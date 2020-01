Wenn Papi oder Mami nur zwei Türen weiter arbeiten, muss das kein Homeoffice sein. Sie könnten auch bei der Autostadt in Wolfsburg ihr Geld verdienen. Aber wo ist in der Zeit das Kind?

Zwei Ziele, ein Weg: Jennifer Oelse und Christian Oettel arbeiten in der Autostadt in Wolfsburg - und ihre Kinder sind dort in der Betriebs-Kita Kinder-Lounge. Quelle: Dirk Reitmeister