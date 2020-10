Besuche im Seniorenheim: Das sagt der Landkreis Gifhorn zu den Corona-Regeln

Gifhorn

Auf AZ-Nachfrage nimmt der Landkreis Gifhorn Stellung zum Thema der Besuchsrechte in Senioren- und Pflegeheimen. Kreisrat Rolf Amelsberg erläutert, wie wichtig das Einhalten von Hygieneplänen ist und warum jeweils die Situation vor Ort betrachtet werden muss.

Amelsberg betont, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere auch für Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen massiv seien. Aber weder in der Kreisverwaltung noch in der Gesellschaft gebe es ernsthafte Tendenzen, die besondere Risikogruppe von älteren oder pflegebedürftigen Menschen tatsächlich einer erheblichen Gefahr für Gesundheit oder Leben auszusetzen. „Das Einhalten von Hygieneplänen in den Einrichtungen wird daher seitens der Kreisverwaltung und hier durch Heimaufsicht und Gesundheitsaufsicht intensiv verfolgt und unter möglichst weitgehender Wahrung der Freiheitsrechte der Bewohnerinnen und Bewohner immer wieder neu bewertet“, so Amelsberg.

Anzeige

Lesen Sie auch:Besuche im Seniorenheim: Gifhorner kämpft dafür, seine Frau häufiger sehen zu dürfen

Im Landkreis Gifhorn mussten demnach alle Einrichtungen individuelle Hygienepläne aufstellen, die nach den örtlichen Begebenheiten sowohl das Verlassen der Einrichtungen als auch die Regelung zu Besuchen beinhalten. Unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie seien die Einrichtungen zunächst vollständig geschlossen worden. Durch die rechtlichen Vorgaben des Landes erfolgten schrittweise Öffnungen. „Derzeit erlauben alle Hygienepläne Besuche und auch das Verlassen der Einrichtungen – individuell abgestimmt auf die jeweiligen Möglichkeiten und Örtlichkeiten der Einrichtung“, erläutert der Kreisrat.

Die Heimbetreiber müssen zwischen dem Schutz der Bewohner und zum Zulassen von Kontakten abwägen

Da die Corona-Situation jedoch erkennbar wieder anziehe und es Ausbruchsszenarien in umliegenden Gebietseinheiten gebe, sei es aus Sicht der Aufsichtsbehörden weiterhin geboten, ein Einhalten der Hygienepläne zu unterstützen und zu überwachen. „Insofern ist ein Austarieren der Anforderungen an die Einrichtungen erforderlich: einerseits die dortigen Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen und andererseits – soweit möglich – Kontakte zuzulassen“, sagt Amelsberg. Dieser Abwägungsprozess könne nur individuell auf die jeweilige Einrichtung bezogen sein. „Dies scheint auch der Landesregierung ausreichend bekannt zu sein, so dass sie es den örtlichen Gesundheitsbehörden überlässt zu prüfen und zu genehmigen. Es kommt also auch in Zukunft für jede Einrichtung darauf an, individuelle Schutzkonzepte durch Hygienepläne anzupassen, umzusetzen und natürlich auch situativ weiterzuentwickeln“, erläutert der Kreisrat.

Von Christian Albroscheit