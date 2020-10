Kreis Gifhorn

Der Lockdown hat vor allem Bewohner von Altenheimen im Frühjahr hart getroffen. Von Normalität sind sie auch aktuell weit entfernt, doch wenigstens bekommen sie längst wieder Besuch. Dieser ist angesichts der Infektionsgefahr allerdings reglementiert. Und mit den steigenden Infektionszahlen wachsen nun auch wieder Befürchtungen.

„So lange wir keinen Lockdown haben, ist alles gut.“ Die Bewohner seien gut drauf, heißt es aus Einrichtungen im Kreis Gifhorn. Die Zeit des strikten Besuchsverbots in der Anfangsphase der Pandemie sei hart gewesen. Entsprechend war die Reaktion bei den Senioren, als die ersten Besuche wieder zugelassen wurden, wenn auch mit Einschränkungen bis heute.

Einsamkeit im Heim: Das muss auch in Corona-Zeiten nicht sein, aktuell sind noch Besuche – unter Auflagen – möglich. Quelle: dpa Archiv

Der Besuch soll rein kommen, das Virus draußen bleiben. Dafür haben besuchende Angehörige einiges zu beachten. Maximal ein Besucher pro Bewohner zur selben Zeit ist die Devise im Christinenstift, sagt Diakonie-Sprecherin Ingetraut Steffenhagen. „Besuche von mehreren Personen gleichzeitig sind ausschließlich im Außenbereich möglich.“

In den Einrichtungen des DRK-Kreisverbandes findet der Besuch entweder draußen oder in extra Besuchsräumen statt, sagt Sprecher Roland Strehmel. Ein Besuch im Zimmer sei nur bei jenen Bewohnern möglich, deren körperliche Verfassung einen Wechsel in einen anderen Raum oder nach draußen partout nicht zulasse.

Die Maske ist ein Muss

Beide Einrichtungen setzen auf die bekannten Hygienemaßnahmen wie Mund-Nase-Bedeckung und Mindestabstand von 1,5 Metern, im Christinenstift tragen Besucher sogar einen Schutzkittel. „Vor und nach Betreten der Einrichtung erfolgt eine Handdesinfektion gemäß Hygieneplan“, so Steffenhagen. „Beim erstmaligen Betreten der Einrichtung erhalten die Besucher eine Einweisung in die einzuhaltenden Hygieneregeln.“ Beide Institutionen lassen eine kontaktlose Fiebermessung bei den Besuchern vornehmen.

Altenheime nehmen wieder neue Bewohner auf

Dank der Hygienemaßnahmen können die Einrichtungen auch wieder freie Zimmer mit neuen Bewohnern belegen, auch das war in der ersten heißen Phase tabu. „Unsere Heime haben in den vergangenen Wochen neue Bewohner aufgenommen, was dank eines funktionierenden Hygienekonzeptes gelungen ist, auch in die ambulante Versorgung wurden neue Kunden aufgenommen“, sagt Strehmel. Mit besonderen Vorkehrungen: „Vor der Aufnahme muss ein Corona-Test mit negativem Ergebnis vorgelegt werden“, sagt Steffenhagen. In den ersten zwei Wochen nach der Aufnahme nähmen die neuen Bewohner ihre Mahlzeiten im Zimmer ein.

Die Nachrichten im Blick behalten

Viele Bewohner verfolgten die Nachrichten genau, heißt es in den Einrichtungen. Dass die Fallzahlen in ganz Deutschland wieder steigen, „kriegen sie natürlich aus den Medien mit“. Dann sei schon hier und da auch eine Klage über die Unvernunft mancher Menschen zu hören. Doch von größeren Sorgen noch nicht.

Sorge: Vereinsamen die Alten wegen Corona? Soziale Distanz halten trifft Jung wie Alt hart. Hans-Georg Reinemann aus Meine vom Papenteicher Seniorenbeirat sieht eine Gefahr der Vereinsamung bei Senioren. Die Isolierung schütze sie zwar vor den Corona-Viren, setze sie aber ganz anderen Gefahren aus. Normalerweise ist Reinemann als Heimfürsprecher alle zwei bis drei Tage in der Meiner Tagespflege. „Wenigstens einmal in der Woche“, sagt der rüstige Meiner Altbürgermeister, der jetzt 86 geworden ist. „Ich trinke Kaffee mit, mache Gymnastik und frage: Wie geht es euch?“ Diese Besuche seien jetzt weniger geworden. Generell fällt ihm bei Treffen auf, dass gesellige Runden lichter würden oder ganz flach fielen. „Einige Senioren sagen selbst: Ich bleibe lieber zuhause. Die Situation ist wirklich ernst, und sie sehen das auch ein.“ Eine Entwicklung, die er mit Sorge sieht: „Zuhause bleiben? Das ist auch eine Ausgrenzung.“ Er befürchtet eine Vereinsamung der Alten. Dabei könne man sich mit entsprechenden Vorkehrungen – eben Abstand und Maske – trotzdem treffen und miteinander klönen. Die Gefahren der Pandemie bleiben ihm dabei bewusst. Seinen Geburtstag neulich hat er selbst im kleinen Kreis gefeiert – wohl oder übel. „Das mit der Gesundheit ist manchmal nicht so einfach.“

„Wir hoffen allerdings sehr, dass die Zahlen in Gifhorn nicht steigen und unsere Hygieneregeln greifen, so dass wir den Bewohnerinnen und Bewohnern weiterhin Besuche der Angehörigen ermöglichen können“, sagt Steffenhagen. Strehmel: „Wir stehen in enger Abstimmung mit den maßgeblichen Stellen des Landkreises Gifhorn und können zügig auf bestehende Gefährdungslagen reagieren.“

