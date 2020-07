Gifhorn

Den Test im Fahrsimulator ließ sich Bundes-Arbeitsminister Hubertus Heil nicht nehmen, als er am Donnerstag die IAV in Gifhorn besuchte. Aber es ging auch um ein ernstes Thema – Corona und welche Folgen das für das Unternehmen hat.

Die Krise als große Herausforderung

Keine Frage, auch für die IAV ist Corona gerade ein Riesen-Thema. Dr. Uwe Horn, Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor von IAV sagt: „Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Ein enger Dialog zwischen Industrie, Arbeitnehmervertretern und Politik ist der Schlüssel, um die Situation bestmöglich zu bewältigen.“ Er freute sich, dass Heil sich direkt vor Ort über die Lage informierte. Dr. Uwe Horn, Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor von IAV, ergänzte: „Wir sind robust aufgestellt: Wir sind erste Wahl für unsere Kunden bei erfolgskritischen, seriennahen Projekten. Trotzdem lässt uns die Krise nicht kalt.“ Er machte auch deutlich: „Es ist wichtig, dass die von der Bundesregierung getroffenen Konjunkturmaßnahmen nun zügig umgesetzt werden.“

Heil nahm sich bei dem Besuch auch noch Zeit, einen Fahrsimulator zu testen. Mit diesem erprobt die IAV neue Bedienkonzepte und digitale Zusatzfunktionen unter Alltagsbedingungen. Ausgewählte Probanden (darunter viele Gifhorner) testen dafür Funktionen und Bedienkonzepte und geben den IAV-Entwicklern aus Nutzerperspektive direkt Feedback. Um an Tests teilzunehmen, können sich Interessierte über die Plattform ready2test registrieren. Die Tester können im Fahrsimulator ausprobieren, woran die Entwickler im Labor arbeiten. Fahrszenen lassen sich aber auch in Virtual-Reality-Brillen einspielen. Oder es geht in echten Autos hinaus auf die IAV-eigene Teststrecke oder direkt in den Straßenverkehr.

Heil war binnen weniger Tagen zum zweiten Mal im Landkreis Gifhorn unterwegs. Zuletzt hatte er unter anderem die DRK-Rettungswache in Gifhorn sowie das See-Hotel am Tankumsee besucht. Auch dort ging es vorrangig um das Thema Corona-Krise. Am Donnerstagmorgen sprach er ein Grußwort für den Abi-Jahrgang an der IGS Sassenburg.

