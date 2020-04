Bestattungen in Zeiten von Corona: „Es fehlt ein Stück weit das Menschliche“

Landkreis Gifhorn

Ein geliebter Mensch ist gestorben – was in normalen Zeiten schon schlimm ist, wird unter dem Einfluss von Corona oft noch viel schlimmer. Denn Bestattungen als wichtiger Bestandteil des Abschiednehmens finden nur mit großen Einschränkungen statt. „Im Moment fehlt ein Stück weit das Menschliche“, sagt Carsten Ebeling von Gifhorns ältestem Bestattungshaus Bosse Bestattungen.

„Die Bestattungskultur geht verloren“

Eigentlich ist eine Trauerfeier eine öffentliche Veranstaltung. Verwandte, Freunde, Bekannte und Kollegen kommen zusammen, um sich von einem Menschen zu verabschieden. Doch davon ist in Corona-Zeiten nur ein kleiner Teil geblieben. Die Friedhofskapellen sind geschlossen, an der Bestattung dürfen maximal zehn Menschen aus dem engsten Familienkreis teilnehmen, die Trauerfeier soll nicht länger als 15 Minuten dauern. Und auch das Trauercafé, bei dem man noch einmal zusammensitzt, sich an den Verstorbenen erinnert und vielleicht auch schon wieder in die Zukunft blickt, fällt aus. „Die Bestattungskultur geht verloren. Es ist keine schöne Zeit“, sagt Carsten Ebeling.

Das Menschliche geht verloren: Bestatter Carsten Ebeling (r.) berichtet, wie Corona seine Arbeit beeinflusst. Quelle: Sebastian Preuß

Die Folgen kleiner Beisetzungen

Das sieht auch sein Kollege Patriz Brünsch aus Grassel so. Wenngleich er sagt: „Man sollte die Trauer und das Abschiednehmen nicht an der Größe der Zeremonie festmachen.“ Und doch sind genau damit viele Probleme verbunden: Wer soll unbedingt an der Trauerfeier teilnehmen? Und wer darf es vielleicht nicht? „Den Hinterbliebenen fällt es schwer, dass sie ihren Mitmenschen nicht den Raum zum Trauern geben können“, hat Brünsch festgestellt. Und viele, die nicht an einer Beisetzung teilnehmen dürfen, fragen sich: Wie soll ich den Hinterbliebenen mein Beileid ausdrücken?

Hinterbliebene haben Verständnis für Einschränkungen

Besonders schwer wird es, wenn der Verstorbene seine letzten Tage im Pflegeheim oder Krankenhaus verbracht hat – und dort keinen Besuch empfangen durfte. „Das macht es ganz schlimm“, sagt Carsten Ebeling. Und doch haben die Hinterbliebenen Verständnis für die Corona-Einschränkungen. Das bestätigen sowohl Brünsch als auch Ebeling. „Darüber gibt es kaum Diskussionen“, sagt Brünsch. „Bislang wollte sich noch niemand darüber hinwegsetzen“, sagt auch Ebeling.

Beratungsgespräch unter Corona-Bedingungen

Und wenn es doch einmal Fragen gibt, werden die im Beratungsgespräch beantwortet. Auch das findet derzeit unter Corona-Bedingen statt. So versuchen die Bestatter, die Teilnehmerzahl auf maximal drei zu beschränken, wo diese in der Vor-Corona-Zeit oft in größerem Rahmen stattfanden. Ein Blick und ein paar Worte als Ausdruck der Anteilnahme müssen genügen, wo es sonst einen Händedruck gab. Carsten Ebeling hat in seinem Besprechungsraum zudem einen Spuckschutz aufgebaut, um sich und seine Mitarbeiter vor einer möglichen Corona-Ansteckung zu schützen.

Beisetzungen verschieben?

Eine Beisetzung in eine Nach-Corona-Zeit zu verschieben, ist aber keine Option. „Es weiß ja keiner, wann das ist“, sagt Patriz Brünsch. Zudem wollen die Hinterbliebenen jetzt Abschied nehmen. Eine Option sei es hingegen, zu einem späteren Zeitpunkt eine Gedenkfeier stattfinden zu lassen. Doch dazu gebe es verschiedene Meinungen, berichten Brünsch und Ebeling. Einige Angehörige sehen das als Möglichkeit der Aufarbeitung, als Möglichkeit, den Blick wieder aufs Leben zu richten. Andere hingegen sagen: „Dann kommt ja alles wieder hoch. Wir wollen jetzt einen Abschluss.“

Das Menschliche soll nicht komplett verloren gehen

Derzeit weiß niemand, wann Beisetzungen wieder unter normalen Bedingungen stattfinden werden. Carsten Ebeling geht jedoch davon aus, dass die Regelungen mit zuletzt gelockert werden. „Wir versuchen deshalb, besonders für die Menschen da zu sein, sie aufzufangen und mitzunehmen“, sagt Patriz Brünsch. Damit der Tod in dieser besonderen Zeit nicht komplett das Menschliche verliert.

