Den ganzen Tag nur Homeschooling und Fernsehen geht nicht. Doch was tun, wenn in der Corona-Zeit, in der man sich nicht wie früher mit seinen Freunden treffen kann, auch das eigene Spielzeug die Langeweile nicht mehr vertreibt? Die AZ hat Experten nach Tipps gefragt, welche Beschäftigung Spaß machen könnte.

Der Kinderschutzbund in Gifhorn setzt unter anderem auf Bastelideen und Gesellschaftsspiele. Letztere stehen in großer Auswahl – mehr als 30 Spiele, darunter Klassiker wie Monopoly, Scrabble Junior, Kniffel, Flottenmanöver und das verrückte Labyrinth – beim Kinderschutzbund kostenfrei (es müssen fünf Euro Pfand hinterlegt werden) zum Ausleihen zur Verfügung. Die komplette Liste der Spiele findet man unter www.kinderschutzbund-gf.de bei den Bilder auf der Startseite, es gibt Spiele für Kinder ab drei Jahren, und im Angebot sind sowohl Spiele für ein bis zwei Personen als auch Spiele, die die ganze Familie ausprobieren kann. Die Erstausleihe ist für eine Woche möglich, es kann um eine weitere Woche verlängert werden. Wenn das Spiel verloren geht, muss der Ausleiher es ersetzen.

Gesellschaftsspiele lassen sich trotz Corona mit Freunden spielen – online

Gesellschaftsspiele stärken das Miteinander und bieten in der aktuellen Lage eine gute Abwechslung. Dabei werden die emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder gefördert, heißt es vom Kinderschutzbund-Team um die Vorsitzende Claudia Klement. Die Ausleihe hat dabei gleich mehrere Vorteile: Unbekannte Spiele lassen sich risikofrei testen, ob sie überhaupt gefallen. Und es besteht die Möglichkeit, ohne große Kosten und großen Platzbedarf immer wieder neue Spiele auszuprobieren. Und sie eignen sich meist sogar trotz Corona, um sie mit Freunden zu spielen – per Video-Chat, wenn die Freunde das gleiche Spiel besitzen. Dann baut jeder das Spiel auf und vollführt auf seinem Spielbrett auch die Züge seiner Mitspieler. So kann man gemeinsam Spaß haben – ohne die Kontaktregeln zu verletzen.

Hier drei Tipps vom Kinderschutzbund für aufregende und lustige Spiele:

Bei dem spannenden und kurzweiligen Legespiel Ubongo lautet die Devise: Schnell aufgebaut, schnell los gespielt. Ubongo ist für verschiedene Generationen mit unterschiedlichen Fähigkeiten geeignet, die durch die zwei Schwierigkeitsstufen mit jeder Menge Spaß zusammenspielen können. Bei dem Spiel geht es darum, verschiedene Elemente passend zu legen.

Hedbanz ist ein witziges Rate- und Kommunikationsspiel für Kinder ab sieben Jahren. Jeder Spieler trägt ein Stirnband, an dem eine Karte befestigt ist, die er selbst nicht sehen kann, aber erraten muss, was darauf zu sehen ist.

Gegen Langeweile im Corona-Modus: Gifhorner geben Tipps Und das noch mitten im Winter: Kino zu, Allerwelle geschlossen, Takka Tukka Land zu – für Gifhorner Familien ist es gar nicht so einfach, in Zeiten der Corona-Beschränkungen die Freizeit zu gestalten. Die AZ hat mal ein paar Spiel- und Bewegungsexperten nach Tipps gefragt.

Ein weiterer Spieleklassiker unter den modernen Brettspielen ist Activity. Ziel: Zusammengesetzte Hauptwörter so umschreiben, darstellen oder zeichnen, dass sie von den Mitspielern binnen 60 Sekunden erraten werden. Nur wenn wer gut raten kann, seine Mitspieler kennt, genug Fantasie hat oder clever kombiniert, hat die Chance, Punkte zu sammeln.

