Gifhorn

Eigentlich würde Kristin Volkmar gerade ganz viel in Gifhorn unterwegs sein, Orte erkunden, Menschen kennenlernen und vor allem ganz viel mit Kinder und Jugendlichen unternehmen und planen. Stattdessen muss sie momentan daheim in Hannover im Home Office sitzen – als neue Diakonin der vier evangelisch-lutherischen Stadtgemeinden. Wie sie das wuppt und wie sehr sie sich auf ihre Arbeit ohne Corona-Regeln freut, erzählt sie der AZ.

Im September konnte sie erste Kontakte knüpfen

Immerhin: Als die 26-Jährige offiziell ihren Dienst in Gifhorn antrat, waren die Corona-Regeln noch so, dass sie sich einen ersten Eindruck von Gifhorn und den Menschen machen konnte. Ein Beginn voller Vorfreude, ein Aufbruch ins Neuland.

Gifhorn kannte sie bislang noch nicht

Denn die Mühlenstadt kannte sie bis dahin noch überhaupt nicht. Genau das habe sie gereizt neben den Inhalten der Stellenausschreibung. Kristin Volkmar ist gelernte Erzieherin, studierte in Hannover Religionspädagogik und Sozialarbeit. Ihre Heimatstadt ist Hildesheim. Dass im Kirchenkreis Gifhorn jemand gesucht wird, der als Diakonin die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen intensiviert und neue Ideen einbringt, kam ihr gerade recht für den Berufsstart.

„Ich fühle mich in Gifhorn gut aufgehoben“

Erste Kontakte konnte die 26-Jährige schon knüpfen, unter anderem bei wegen Corona im Frühjahr verschobenen Konfirmationen. „Ich fühle mich in Gifhorn gut aufgehoben“, so der erste Eindruck. Auch mit Teamern ist sie schon im Austausch. Nun nutzt sie die Zeit im Home Office, den Kontakten eine Struktur zu geben. Das geht aktuell nur per Zoom oder Telefon. Langfristig möchte sie erreichen, dass jeder Ehrenamtliche Wertschätzung erfährt. Weiterbildungen möchte sie anbieten und den Blick für die Arbeit mit jungen Menschen schärfen.

Anfang des Jahres könnte ein Brettspiel-Event stattfinden

Auf jeden Fall soll Corona ihren Elan nicht stoppen, ebenso wenig ihren Optimismus, dass bald wieder echte Begegnungen möglich sind. Für Anfang des nächsten Jahres könnte es etwa ein Brettspiel-Event geben. Diesen Zeitvertreib mag sie persönlich übrigens selbst gerne. Naturverbunden und kreativ sei sie ebenfalls.

Einsegnungsgottesdienst ist am 6. Dezember

Der Einsegnungsgottesdienst für Kristin Volkmar findet am Sonntag, 6. Dezember, 18 Uhr, in der Nicolai-Kirche in Gifhorn statt. Je nach Lage der Corona-Bedingungen soll im Anschluss auch Möglichkeit zum persönlichen Austausch sein. Eine vorherige Anmeldung unter Tel. (0 53 71) 98 51 11 ist erforderlich.

Wer Kontakt zur Diakonin aufnehmen möchte, kann das unter der Email-Adresse Kristin.volkmar@evlk.de tun. Infos über ihren Aufgabenbereich und ihre Angebot gibt es auf der Homepage juki-gifhorn.wir-e.de.

Von Andrea Posselt