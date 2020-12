Gifhorn

Erst seit Juni diesen Jahres besteht in Gifhorn die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern als Außenstelle des Wolfsburger Vereins „Dialog“. Jetzt liegen erste Zahlen vor. Bis zum 8. Oktober verzeichneten die beiden Mitarbeiterinnen, die 27-jährige Sozialarbeiterin Julia Hüffmeyer aus Braunschweig und die 59-jährige Caroline Wenk aus Wolfenbüttel, 19 Beratungen von dreijährigen Kindern bis hin zum 21-jährigen Jugendlichen. „Es besteht also auf jeden Fall Bedarf“, stellt Hüffmeyer fest. Sie kann aber wegen der Kürze der Zeit noch nicht sagen, ob durch Corona die Opfer- und Täterzahlen angestiegen sind.

Homeoffice: Täter haben die totale Kontrolle

Daniela Cevik – gemeinsam mit Sabine Huth Geschäftsführerin im „Dialog“ – sieht keinen Anstieg der Zahlen wegen Corona. „Wir beraten in Wolfsburg jährlich rund 300 Frauen, 80 Männer und etwa 100 Kinder und Jugendliche.“ Diese Zahlen seien konstant. Wie hoch aber die Dunkelziffer ist, können die Fachleute nicht sagen. In Zeiten von Homeoffice, Ausgangssperren, Kontaktverbot hätten Täter die „totale Kontrolle“. Die Opfer seien ausgehebelt, selbst per Handy Hilfe zu holen sei gefährlich – „Handys können kontrolliert werden“, weiß Cevik. Sie befürchtet, dass viele Opfer aus diesen und vielen anderen Gründen keinen Kontakt zu Beratungsstellen aufnehmen, und appelliert deshalb auch an das Umfeld, achtsam zu sein und auf Hilfe-Hotlines hinzuweisen.

Anzeige

Im Verlauf des ersten Shutdowns lief laut Cevik gar nichts mehr, „alles lag komplett auf Eis. Obwohl wir Video-Telefonie angeboten haben, wollten alle von Angesicht zu Angesicht mit uns sprechen.“ Durch die Lockerungen waren dann wieder Treffen – mit viel Abstand – im großen Gruppenraum möglich. Sollte jetzt wegen Corona erneut alles dicht gemacht werden, befürchtet sie, dass der große Einbruch folgt, wenn alles wieder halbwegs normal läuft. „Unserer Erfahrung zufolge ist das wie an Weihnachten.“ Über die Festtage hinweg reißen sich laut Cevik alle zusammen und drücken alles weg, obwohl es nach wie vor brodelt. Folge ein bisschen Normalität, seien ansteigende Täter- und Opferzahlen zu befürchten.

Betroffene Kinder stets unter einem Dach mit dem Täter

Julia Hüffmeyer denkt besonders an die Kinder und Jugendlichen, die von sexualisierter Gewalt bedroht sind. Im Home-Office, wenn die Familie unter einem Dach in einer vielleicht kleinen Wohnung lebt, könnten sich betroffene Kinder nur schwer Hilfe holen. „Sie sind während der ganzen Zeit mit dem Täter zusammen, stehen stets unter Beobachtung.“ Dabei sind ihrer Erfahrung zufolge nicht immer nur Väter die Täter. Gewalt auch sexualisierter Art gehe häufig auch vom Bruder, Cousin, vom Onkel oder auch von gleichaltrigen Kameraden aus. „Sexualisierte Gewalt beginnt für mich, wenn ein Onkel darauf besteht, die Nichte auf die Knie zu nehmen, obwohl sie das nicht möchte“, beschreibt Julia Hüffmeyer. „In solchen Fällen müssen wir Partei ergreifen für die Kinder und ihnen vermitteln, dass es gut ist, nein zu sagen.“ Kinder sollen Selbstbewusstsein und Vertrauen entwickeln, und dafür „müssen wir sie stabilisieren“.

So ist die Beratungsstelle erreichbar Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 21 Jahren sind während der offenen Sprechstunden der Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern in Gifhorn, Kirchweg 7, jeden Dienstag in der Zeit von 10 bis 12 und jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr willkommen. Telefonisch erreichbar ist die Beratungsstelle von Montag bis Freitag unter Tel. (0 53 71) 99 12 99 51 oder unter (0 53 71) 99 12 99 52. Neben der Beratungsarbeit setzen Julia Hüffmeyer und Caroline Wenk auf Prävention. „Die erste Säule dabei nennt sich ,Starke Kinder’ und richtet sich an die vierten Grundschulklassen“, erläutert Julia Hüffmeyer. „Dabei geht es um Gefühle, um das Setzen von Grenzen, um gute und schlechte Geheimnisse.“ Die zweite Präventions-Säule ist gerade im Aufbau. „Sie wird sich an Kita-Kinder richten.“

Die Gifhorner Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern wurde in Kooperation von Caritas, Landkreis Gifhorn, DRK-Kreisverband, der Egon Gymrek Stiftung und der Wolfsburger Beratungsstelle Dialog gegründet. Vorher hatten die Dialog-Mitarbeiter auch Gifhorner Opfer beraten. Die Fahrt nach Wolfsburg sei für Betroffene aus Stadt und Kreis Gifhorn laut Julia Hüffmeyer jedoch eine nicht zu unterschätzende Hürde gewesen. Mit dem Angebot einer Beratungsstelle im Kirchweg 7 in Gifhorn gibt es nun eine gut erreichbare anonyme Anlaufstelle vor Ort, deren Beratungen kostenfrei sind.

Lesen Sie auch: Gifhorn: Zahlen sprechen für sich – Gemeinsame Täterberatung bei häuslicher Gewalt zeigt Erfolge

Von Hilke Kottlick