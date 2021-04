Bekommen Hausärzte in Gifhorn kommende Woche endlich mehr Impfstoff?

Gifhorn

Das Impfen gegen Corona in den Hausarztpraxen im Kreis Gifhorn nimmt ab der kommenden Woche mehr Fahrt auf. Ärzte und Apotheker berichteten der AZ, größere Lieferungen zugesagt bekommen zu haben. Und im Mai soll es sich noch einmal beschleunigen – dank eines vierten Impfstoffs.

Pro Arzt „teilweise nur 20 Dosen“, sagt Apotheker Thorsten Stoye über die Kapazitäten in der ablaufenden Woche. „Das ist schon wenig.“ Doch für kommende Woche seien bis zu 40 Impfdosen zugesagt, dann werde er an seine zwölf Abnehmer rund 450 Impfdosen ausgeben. „Das ist schon mal sehr gut.“

Auch der Wesendorfer Apotheker Ahmed El-Hawari meldet eine Verdoppelung seiner Lieferung. „Wir kriegen wesentlich mehr.“ Nämlich knapp 200 statt 100 Impfdosen, die er an „seine“ ’Ärzte liefern wird. Sein Kollege Dietmar Ruscheinsky-Rotter aus Gifhorn dagegen bekommt in der kommenden Woche 24 Impfdoesen, vier weniger als diese Woche.

Zweieinhalb Mal so viel wie diese Woche

Aufatmen in der Gemeinschaftspraxis, die Dr. Ernst Backer mit drei weiteren Kolleginnen und Kollegen betreibt. Sie erwarten in der kommenden Woche 144 Impfdoesen. In der jetzt endenden Woche waren es noch 56. Das sei schon ein Unterschied, nämlich das Zweieinhalbfache. „Wir könnten aber noch mehr impfen.“ Drei Nachmittage pro Woche seien jetzt ausschließlich für Impftermine reserviert. „Wir werden am Dienstag praktisch keine Sprechstunde haben.“

„Wir kriegen das, was wir haben wollen“, berichtet auch Hausarzt-Sprecher Dr. Carsten Gieseking aus Müden von deutlich größeren Lieferungen. Bei ihm seien es in der kommenden Woche ebenfalls 144 Dosen.

Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, und sein Praxispartner bekommen kommende Woche 72 Impfdosen. „Es nimmt zu“, sagt er, auch wenn er für sich gern noch mehr bekommen würde. „Ich hoffe auf mehr.“

Impfstoff von Johnson und Johnson ab der ersten Maiwoche

Das könnte sich laut Stoye ab Mai erfüllen. Er habe inzwischen die Aussicht, in der ersten Mai-Woche 101 Impfdosen pro Arzt zu bekommen – also insgesamt etwa 1212 Impfdosen. Das liege auch an der Premiere für den vierten Impfstoff, das Vakzim von Johnson und Johnson. Davon seien allein 15 pro Arzt vorgesehen. Aber werden die Zusagen auch eingehalten? Er habe in der jüngsten Zeit immer weniger böse Überraschungen bei den Lieferungen erlebt, sagt Stoye. „Es wird immer weniger gekürzt.“

Der Impfstoff von Johnson und Johnson wäre laut Ehlers ein echter Gewinn. Auch für den Ablauf in der Arztpraxis, denn die müsste dafür keine Zweitimpfung organisieren: „Einmal impfen, gut ist.“

Von Dirk Reitmeister