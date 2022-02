Landkreis Gifhorn

Seit fast zwei Jahren ist das Gifhorner Gesundheitsamt mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt. Prioritär, aber nicht ausschließlich, wie Amtsarzt Josef Kraft sagt. Denn auch die eigentlichen Aufgaben müssen weiter bearbeitet werden. „Die gesamte Pandemie mit all ihren Facetten ist eine enorme Herausforderung für das öffentliche Gesundheitswesen“, sagt Kraft – und diese hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gifhorner Gesundheitsamtes in den vergangenen Wochen an die Grenze ihrer Belastbarkeit und teilweise auch darüber hinaus gebracht. Steigende Infektionszahlen, fortlaufende Gesetzesänderungen, neue Verordnungen, geänderte Impfempfehlungen und mehr lassen keine Ruhe einkehren.

Um all die Aufgaben, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, bewältigen zu können, hat die Kreisverwaltung für das Gesundheitsamt eine sogenannte „Besondere Aufbauorganisation“ gegründet. Sie besteht aus mehreren Teams: dem Team Meldung, dem Team Abstrich/Labor, dem Team Schule und Gemeinschaftseinrichtungen, dem Team Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser, dem Team Bürgertelefon, dem Team Reiserückkehrer, dem Team Verwaltung und Recht sowie den Mobilen Impfteams.

Wichtigste Aufgabe: Verfolgung und Unterbrechung von Infektionsketten

Allein in der Kontaktverfolgung arbeiten derzeit 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei etwa 2 600 nachweislich Infizierten pro Woche mit durchschnittlich zehn Kontaktpersonen müssen von ihnen innerhalb einer Woche 26 000 Menschen ermittelt und kontaktiert werden. Hauptaufgabe des Gesundheitsamtes sei die Verfolgung und Unterbrechung von Infektionsketten, sagt Josef Kraft. Labore müssen positive Testergebnisse an das Gesundheitsamt melden. Die Ergebnisse können rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche im Gesundheitsamt ankommen. Die Kontrolle des Meldeportals muss an jedem Wochentag gewährleistet sein. Mit Hilfe des Datenerfassungssystems „Sormas“ werden die Befunde bearbeitet, Quarantäneverfügungen und Genesenennachweise erstellt und Indexfälle mit ihren Kontaktpersonen verknüpft. Das Team Meldung meldet die aufgearbeiteten Fälle schließlich an das Niedersächsische Landesgesundheitsamt, welches diese an das Robert-Koch-Institut wiedergibt.

Gesundheitsamt hilft Einrichtungen mit Infektionen

Die positiven Fälle werden den Kontaktermittlungsteams zur weiteren Bearbeitung zugeordnet. Ziel ist es, Infektionsketten möglichst schnell zu unterbrechen. In Ausbruchssituationen, zum Beispiel in Kitas, Schulen oder Pflegeheimen, besuchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die betroffene Einrichtung. Sie kontrollieren, beraten bei der Umsetzung von Hygienemaßnahmen und versuchen, Infektionsketten schnell zu erkennen. „Dabei haben Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser und Einrichtungen der Eingliederungshilfe höchste Priorität“. erläutert Josef Kraft.

Außerdem führt das Gesundheitsamt auch PCR-Tests durch, nämlich mehr als 40 000 seit Beginn der Pandemie, organisiert das offene Impfangebot der Kreisverwaltung – die Mobilen Impfteams haben fast 20 000 Impfungen im Landkreis vorgenommen –, genehmigt und kontrolliert die Bürgertestzentren, kümmert sich um Reiserückkehrer, ist Ansprechpartner in Rechtsfragen und bedient das Bürgertelefon.

Von Christian Albroscheit