Beim digitalen Schützenfest kommen 7887 Euro für den Gifhorner Kinderfonds zusammen

Gifhorn

Die Summe sticht ins Auge: „7887 Euro“ steht da auf dem Scheck, den Bastian Till Nowak, Chefredakteur und Herausgeber des Kurt-Stadtmagazins, an Bürgermeister Matthias Nerlich und Annette Hoffmann vom Gifhorner Kinderfonds „Kleine Kinder – immer satt“ übergibt. Hat da jemand was gedreht, um auf diese Summe zu kommen? Nowak grinst.

„Richtig gedreht nicht, aber als die Summe von 7787 Euro fest stand, hat der letzte Spender 100 Euro mehr überwiesen“, berichtet Nowak. Mehr als 50 Spender haben beim Spendenmarathon während des vom Kurt-Magazin veranstalteten Online-Schützenfests zu der Gesamtsumme beigetragen, „zwei davon mit ausgesprochen großen Summen“, informiert Annette Hoffmann: „ Die Firma M&B Gebäudetechnik aus Kästorf und der 5. Zug USK.“

Der Kinderfonds spendierte 20 Laptops fürs Homeschooling

„Das ist ein großartiges Ergebnis“, freut sich Nerlich, und auch Dr. Klaus Meister und Annette Hoffmann sind beeindruckt von der Summe. „Wir bedanken uns bei allen Spendern“, betont Meister und erinnert, dass das Kita- und Schuljahr 2020/21 wegen der Corona-Pandemie ein schwieriges war. Projekte wie das Augenscreening, den Schwimmunterricht und Kultur- und Musikaktionen konnten nicht stattfinden, dafür gab es andere Herausforderungen: Wegen des Homeschoolings fehlten Laptops – der Kinderfonds stellte 20 davon zur Verfügung. Und um den ausgefallenen Sportunterricht ein bisschen zu kompensieren, schaffte der Kinderfonds Sportstations an.

„Wir hoffen, dass wir im neuen Schuljahr unsere Projekte regulär fortsetzen können“, sagt Meister. Gewaltprävention und Mobbing-Bekämpfung soll es an zehn Kitas und zwei Schulen wieder geben, darüber hinaus ist ein Pilotprojekt gegen häusliche Gewalt geplant. „Das finanzieren wir mit Hilfe dieser Spende.“ Annette Hoffmann erinnerte darüber hinaus an die Schulbuchgutscheine, die mittlerweile nicht nur für die Erstausstattung der neuen Grundschüler ausgegeben werden, sondern auch an Familien, deren Kinder auf weiterführende Schulen wechseln. „Immer mehr Familien stoßen an ihre finanziellen Grenzen“, berichtet sie von etwa 150 Gutscheinen.

Auf das Kleine Schützenfest gab es ausschließlich positive Resonanz

Trotz des guten Spendenergebnisses und der ausschließlich positiven Resonanz auf das Kleine Schützenfest, von der Nerlich erzählt – ein weiteres Online-Schützenfest will niemand.

Von Christina Rudert