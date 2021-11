Beim digitalen Adventskalender von AZ und Hallo Gifhorn gibt’s 24 Tage lang Geschenke

Gifhorn

Die Adventszeit ist angebrochen, die erste Kerze auf dem Adventskranz leuchtet, und in nicht einmal vier Wochen ist Heiligabend. Um die Wartezeit auf die Festtage zumindest gefühlt etwas zu verkürzen, gibt es auch in diesem Jahr den großen Online-Adventskalender von Aller-Zeitung und Hallo Gifhorn. Das beliebte Gewinnspiel startet am Mittwoch, 1. Dezember, in eine neue Runde – und die Teilnahme daran ist jetzt noch einfacher geworden!

Ab dem 1. Dezember können die Leser wertvolle Tagespreise hinter 24 virtuellen Kalender-Türchen abräumen. Bei dem großen Online-Adventskalender mit Preisen im Gesamtwert von rund 4000 Euro öffnet sich bis einschließlich 24. Dezember jeden Tag im Internet auf www.weihnachten-in-gifhorn.de ein Türchen, hinter dem sich immer ein attraktiver Preis versteckt. Und als echtes Highlight wird am Ende unter allen Teilnehmern auch noch ein nagelneues iPad von Apple verlost! Wer täglich mitmacht, erhöht seine Chance auf diesen attraktiven Hauptpreis.

So einfach landen die Teilnehmer im virtuellen Lostopf

Wie es bei Adventskalendern üblich ist, gehört aber auch hier die Spannung dazu – denn was sich hinter den einzelnen Türchen verbirgt, wird vorab nicht verraten. Deshalb lohnt es sich, ab dem 1. Dezember den Blick auf die Internetseite www.weihnachten-in-gifhorn.de in die morgendliche Routine zu integrieren. Dort lässt sich dann das jeweilige, tagesaktuelle Türchen öffnen und offenbart, was es an dem Tag zu gewinnen gibt. Wer dann am Gewinnspiel teilnehmen möchte, landet nach dem Ausfüllen und Absenden des Gewinnformulars direkt im virtuellen Lostopf. So einfach war Gewinnen noch nie! Die Gewinner werden dann postalisch benachrichtigt und ihre Namen auch im Hallo Gifhorn veröffentlicht.

Schon in der ersten Woche gibt es attraktive Preise zu gewinnen: So liegt hinter einem der Türchen mit den Ziffern 1 bis 5 zum Beispiel ein Service-Gutschein im Wert von 50 Euro vom Autohaus Kühl, anrechenbar auf eine Inspektion, und Autopflege Nötzel spendiert einen Gutschein im Wert von 80 Euro – da strahlt dann nicht nur der Gewinner, sondern auch dessen Auto. Außerdem gehört eine Weihnachtsgans (ca. 4,5 kg) vom Geflügelhof Hörning aus Warmse zu den Preisen, die in den ersten Tagen verlost werden, ebenso zwei Tickets für ein hochklassiges Konzert, nämlich für „Die Nacht der 5 Tenöre“ am 26. Januar in der Gifhorner Stadthalle. Hinter einem weiteren Türchen in der ersten Woche liegt zudem ein Gifhorn-Gutschein der City-Gemeinschaft im Wert von 50 Euro, der in zahlreichen Gifhorner Geschäften und Gastronomieeinrichtungen eingelöst werden kann. Welcher dieser Preise an welchem Tag ausgespielt wird, wird vorab nicht verraten.

Ein täglicher Besuch auf www.weihnachten-in-gifhorn.de lohnt sich

Also, ab dem 1. Dezember lohnt sich der tägliche Besuch auf der Internetseite www.weihnachten-in-gifhorn.de. Nur dort öffnen sich die Türchen und nur dort besteht die Möglichkeit zur Teilnahme – es lohnt sich!

Von der AZ-Redaktion