Beim Tag der Integration geht es in Gifhorn nicht nur um Menschen mit Behinderungen

Gifhorn

Derzeit läuft die bundesweite Ehrenamtswoche – auch mit Angeboten im Landkreis Gifhorn. Haupt- und Ehrenamtliche informierten jetzt mit dem Schwerpunkt Integration in der Gifhorner Fußgängerzone.

„Integration ist mehr als die Einbindung von Menschen mit Beeinträchtigungen“, macht Stephanie Manske, die Ehrenamtskoordinatorin des Landkreises, klar, welchen Stellenwert Integration in der Gesellschaft haben muss. Es geht auch um die Einbindung von unter anderem Migranten, Senioren, finanziell Schwachen, Menschen mit besonderen sexuellen Ausrichtungen. Und immer seien Ehrenamtliche bei eben dieser Einbindung wichtig, denn ohne sie gehe es nicht.

Rollstuhlparcours: Auch Svenja Liermann und Hans-Joachim Hoffmann brachten sich aktiv in den Tag der Integration mit ein. Quelle: Thorsten Behrens

Das unterstreicht Marianka von Magnis, Leiterin der Freiwilligenzentren in Gifhorn und Wittingen. In beiden Einrichtungen sind jeweils zwei Ehrenamtliche im Einsatz. Sie pflegen unter anderem die Datenbank mit derzeit rund 600 Ehrenamtlichen, von denen 250 bis 300 aktuell in Projekten aktiv sind. Vor Ort werden eine Reihe dieser Projekte umgesetzt – für andere wird vermittelt, entweder Ehrenamtliche an Vereine, die Hilfe brauchen, oder aber Vereine an Ehrenamtliche, die eine sinnvolle Aufgabe für ihre Freizeit suchen. „Und das sind gerade während der Corona-Pandemie immer mehr junge Menschen“, sagt Marianka von Magnis.

Integration findet unter anderem auch in der Werkstatt für Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen der Diakonischen Betriebe in Kästorf statt. Die Werkstätten präsentierten einen Teil ihres Angebots wie Holzprodukte. Menschen mit Behinderungen repräsentierten auch Svenja Liermann, die Integrationsbeauftragte des Kreissportbundes, sowie Hans-Joachim Hoffmann vom Behindertenbeirat – beide Rollstuhlfahrer. Sie boten einen Rollstuhlparcours an.

Wie wichtig derartige Angebote sind, fasste der Integrationslotse und Sprachmittler Namdar Khojasteh zusammen. Er lebt seit drei Jahren in Deutschland und bot am Freitag im Rahmen der Stabstelle Integration des Landkreises den Passanten und Passantinnen an, einmal selbst ihren Namen auf Russisch, Arabisch oder Persisch zu schreiben – mit einem völlig unbekannten Alphabet. „So können sich die Deutschen in nur einer Minute in meine Lage versetzen, als ich nach Deutschland kam, und sehen, welche Schwierigkeiten es macht, eine neue Sprache zu lernen.“

Von Thorsten Behrens