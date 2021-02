Beim Landkreis Gifhorn startet eine Schulung für Wohnberater

Landkreis Gifhorn

Unabhängig davon, ob die eigenen vier Wände die Mietwohnung im vierten Stock oder das Haus mit Garten sind, zeigt sich besonders während des Lockdowns, wie wichtig der eigene Wohnraum ist. Aber was, wenn jemand unerwartet pflegebedürftig wird oder altersbedingte Veränderungen auftreten? Passt die Wohnung auch dann noch zu den individuellen Bedürfnissen? Die ehrenamtlichen Wohnberaterinnen und Wohnberater im Landkreis Gifhorn erklären, wie das Wohnumfeld so gestaltet werden kann, dass ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden länger möglich ist.

Die Wohnberaterinnen und Wohnberater wissen, wo potenzielle Unfallgefahren bestehen, wie ein Badezimmer barrierearm umgebaut werden kann und wie Treppen und Schwellen einfacher zu überwinden sind. Außerdem kennen die Ehrenamtlichen Hilfsmittel, die den Alltag erleichtern, und geben Tipps zu Finanzierungswegen bei Umbaumaßnahmen. „Seit vielen Jahren leisten unsere ehrenamtlichen Wohnberaterinnen und Wohnberater diese wertvolle Beratungstätigkeit“, erklärt Landrat Dr. Andreas Ebel. Nun bietet der Landkreis gemeinsam mit dem Niedersachsenbüro Neues Wohnen im Alter eine Schulung zum Wohnberater an, um das Team aufzustocken.

An sieben Veranstaltungstagen vermitteln die Referentinnen umfangreiches Grundlagenwissen. Damit der Kursus unabhängig von Corona starten kann, finden die ersten drei Veranstaltungen online statt, erst im zweiten Teil sind Präsenzveranstaltungen geplant. Vor allem für den Nordkreis werden ehrenamtliche Wohnberaterinnen und Wohnberater gesucht, sodass die Präsenzveranstaltungen für Wittingen geplant sind. Eingeladen sind aber trotzdem Interessierte aus dem gesamten Landkreis Gifhorn. Zum Auftakt gibt es am Donnerstag, 25. März, um 15 Uhr eine digitale Informationsveranstaltung. Die weiteren Schulungen finden immer mittwochs von 10 bis 16 Uhr statt, Termine sind der 14. und 28. April, der 12. und 26. Mai, der 2., 16. und 23. Juni. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer eine Bescheinigung und können direkt in die ehrenamtliche Wohnberatung des Senioren- und Pflegestützpunktes einsteigen.

Eine Anmeldung ist bis zum 22. März erforderlich, möglich ist sie per Mail an pflegestuetzpunkt@gifhorn.de oder telefonisch unter (0 53 71) 82 558.

Von der AZ-Redaktion