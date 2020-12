Eine geplatzte Warmwasserleitung hat am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz in Gifhorn ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten allerdings wieder unverrichteter Dinge nach Hause fahren.

Löst nicht nur bei Qualm durch Feuer aus: Ein Rauchmelder in einer Wohnung an der Beethovenstraße in Gifhorn schlug wegen einer geplatzten Warmwasserleitung Alarm. Quelle: dpa Archiv