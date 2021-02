Beeinflussen Woelki-Krise und Kurzarbeit die Zahl der Kirchenaustritte im Landkreis Gifhorn?

Gifhorn

Corona-Kurzarbeit und Woelki-Krise zeigen in Gifhorn bisher keine Auswirkungen. Während in anderen Städten immer mehr Menschen der Kirche den Rücken zuwenden, halten die evangelischen und katholischen Christen in Gifhorn ihren Gemeinden die Treue. Die Austrittszahlen liegen auf Vorjahresniveau.

Seit Tagen steht der Kölner Erzbischof und Kardinal Rainer Maria Woelki in der Kritik, weil er ein Missbrauchsgutachten der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl nicht veröffentlichen will. Die Folge: Massenweise Kirchenaustritte von Katholiken in vielen Städten Deutschlands – nicht jedoch in Gifhorn. „Es gibt bei uns dadurch keinen sprunghaften Anstieg“, sagt Gifhorns Leitende Standesbeamtin Melanie Ritterbusch.

Keine Begründung erforderlich

Natürlich habe es in den vergangenen Tagen „den einen oder anderen Gifhorner“ gegeben, der bei seinem Austritt dieses Thema angesprochen habe. Ritterbusch und ihre Kolleginnen haken dann jedoch nicht weiter nach. Der Kirchenaustritt, der nur mit einem persönlichen Termin im Rathaus erfolgen kann, müsse nämlich nicht begründet werden, so Ritterbusch.

Trotz Woelki-Krise und Corona-Kurzarbeit: Bisher gab’s in Gifhorn keine große Kirchen-Austrittswelle. Quelle: Oliver Berg/dpa

Auch Corona-Kurzarbeit und weniger Geld in der Haushaltskasse haben bisher zu keinem deutlichen Anstieg der Austrittszahlen in Gifhorn geführt. Bis zum 24. Februar gab’s im Standesamt der Stadtverwaltung genau 45 Kirchenaustritte. „Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es mit 53 Austritten sogar mehr“, wirft Ritterbusch einen Blick in die Statistik. 2019 habe es mit Stand vom 24. Februar 44 Austritte gegeben. Weiter aufschlüsseln kann Gifhorns Leitende Standesbeamtin die Zahlen allerdings nicht. „Wir differenzieren nicht zwischen evangelisch und katholisch“, erklärt Ritterbusch.

Setzt sich Trendwende weiter fort?

Ob Gifhorns Kirchen trotz Corona-Folgen und Woelki-Krise in diesem Jahr sogar eine Fortsetzung der Austritts-Trendwende erleben, ist noch unklar. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Austritte trotz Pandemie-Folgen nämlich zum ersten Mal seit 2017 wieder gesunken. Das Standesamt verzeichnete 240 Austritte im Jahr 2020 nach 287 in 2019. Bis dahin stiegen die Zahlen von 2017 mit 175 und 2018 mit 246 an. Besonders heftig war’s davor: 2016 lag die Zahl der Kirchenaustritte sogar schon einmal bei 260.

Von Uwe Stadtlich