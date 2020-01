Bislang hat er es immer geschafft, sich rechtzeitig aus den Fesseln zu befreien und den 500-Liter-Wassertank zu verlassen. Wer wissen will, ob Deutschlands bester Illusionist Peter Valance das auch in Gifhorn schafft, kann Tickets für die Zusatzshow in der Stadthalle entweder gewinnen oder kaufen.