Bedarf wächst: Stadt Gifhorn macht sich auf Grundschul-Neubau gefasst

Gifhorn

Bekommt die Stadt Gifhorn in absehbarer Zeit eine zusätzliche Grundschule? Nach den Neubau-Plänen bei der Kita-Entwicklung deutet sich das langsam an. Denn die Schülerzahlen zeigen eine klare Richtung: nach oben.

Fachbereichsleiter Jens Brünig präsentierte dem Ausschuss für Schulen, Kindertagesstätten und Sport die neueste Entwicklung. Nachdem er die Zahlen bei den Kindertagesstätten erläuterte, nahm er sich folgerichtig das Thema Schülerzahlen vor. Insgesamt gehen im aktuellen Schuljahr 3 076 Schülerinnen und Schüler an Schulen in Trägerschaft der Stadt Gifhorn. Diese Zahlen entwickelten sich seit dem Schuljahr 2016/17 von 2 958 über 2 971, 2 983 und 3 032.

Mehr Einwohner, mehr Kinder: Auch die Bautätigkeit am Lehmweg sorgt dafür, dass die Stadt Gifhorn nicht nur zusätzliche Kitas, sondern auch eine neue Schule bauen muss. Quelle: Sebastian Preuß

„Insbesondere im Primarbereich ist eine weitere Steigerung der Schülerzahlen zu erwarten“, gab Brünig der Politik mit auf den Weg. „Wurden zum aktuellen Schuljahr 2020/2021 insgesamt 428 Schülerinnen und Schüler eingeschult, sind es zum Schuljahr 2021/2022 474.“ Für die kommenden Jahre rechnet die Stadtverwaltung mit ähnlichen Einschulungszahlen.

Erweiterungen an bestehenden Schulen reichen nicht mehr

Die Stadt erweitert die Michael-Ende-Schule um vier allgemeine Unterrichtsräume, die Albert-Schweitzer-Schule geht in die Vierzügigkeit: Doch das reicht nicht mehr, sagt Brünig. Angesichts der Neubaugebiete Lehmweg, Hohes Feld und Hohe Düne erwartet die Stadt ein Einwohnerwachstum – auch bei Kindern. „Da reden wir nicht mehr über einen Anbau“, sagt Brünig zum bestehenden Schulraum. „Da werden wir handeln müssen.“ Sprich: Eine weitere Grundschule muss her.

Mehr Nachfrage nach Ganztagsbetreuung

Ein dickes Plus verzeichnet die Stadt auch beim Ganztagsangebot. „Die Anzahl der Ganztagsschüler hat in diesem Schuljahr noch einmal deutlich zugenommen“, so Brünig. „Insgesamt nutzen im Schuljahr 2020/2021 an den sechs städtischen Ganztagsschulen 752 Schülerinnen und Schüler den Ganztag.“ Das seien 24,4 Prozent der Gesamtschülerschaft. 706 (23,3 Prozent) waren es noch im vorigen Schuljahr, 623 (20,9 Prozent) beziehungsweise 635 (21,4 Prozent) davor.

Von Dirk Reitmeister