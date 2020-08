Beate Zimmermann: "Ich erbitte mir etwas mehr Nachsicht mit unseren Schulleitungen"

Gifhorn

Der Einschulungstermin steht kurz bevor – und noch immer ist nicht alles geklärt. AZ-Redakteurin Andrea Posselt bedauerte in ihrem Kommentar die fehlende Planungssicherheit für Eltern und Kinder, weil Schulen mit der Planung zögern. Für Beate Zimmermann, Lehrerin an der Freiherr-vom-Stein-Schule, Kritik an der falschen Stelle:

Als Elternteil kann ich diesen Tag für mein Kind selbst gut gestalten

Ja, es ist für unsere Schülerinnen, Schüler und Eltern nicht schön, momentan noch im Ungewissen darueber zu sein, wie der Einschulungstag ihres Kindes in der Schule ablaufen wird. Als Mutter wünschte ich mir auch einen früheren Ablaufplan. Nun wird es also anders – Corona bedingt. Leider. Und doch kann ich als Elternteil diesen Tag für mein Kind selbst gut gestalten. Das sehe ich bei einer Bekannten. Sie plant – im privaten Rahmen – den Einschulungstag ihres Jüngsten. Er wird seinen Tag in schöner Erinnerung behalten, da bin ich mir sicher.

Auch als Lehrerin freue ich mich auf meine Klasse und bereite mich auf die Einstiegsphase der Fünftklässler gut vor. Denn für sie ist es ebenfalls ein wichtiger „ Einschulungstag“. Auch ich wünsche ihnen, dass sie ihren ersten Tag in der weiterführenden Schule als einen besonderen erleben. Ja, es ist anders als früher. Ja, dieser Tag findet im kleinen Rahmen statt. Ja, es kann noch kein schulischer Ablauf eingesehen werden. Ja, es ist Beklommenheit dabei. Das ist alles richtig.

Schulleitungen arbeiten bereits an der individuellen Planung

Und doch kann ich die Formulierung: „....weil Schulen bis kurz vor Einschulungstermin zögern mit der Planung“ so nicht stehen lassen. Das erlebe ich anders. Schulleitungen arbeiten bereits längere Zeit an der Hygieneplanumsetzung – somit auch an der Einschulung. Sie haben die neuesten Kultusminister-Vorgaben einzuarbeiten, müssen die kommunalen Gegebenheiten bedenken und haben mögliche fehlende Lehrkräfte zu kompensieren. Schulleitungen zögern nicht mit der Planung. Nein. Schulleitungen arbeiten bereits an der individuellen Planung, denn unsere Schulgebäude besitzen individuelle Gegebenheiten. Schulleitungen haben wichtige Faktoren zu bedenken, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt gemeinsam an anderer Stelle hätten geklärt werden können. Das ist der Punkt.

Ich erbitte mir daher etwas mehr Nachsicht mit unseren Schulleitungen, auf deren Schultern eine hohe Verantwortung lastet. Auch oder gerade für den Einschulungstag unserer Jüngsten. Und schließlich: Machen wir das Beste aus diesem Tag. Für unsere Kleinen und Noch-Kleinen.

Von Beate Zimmermann