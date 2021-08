Beschilderung verwirrt - Baustellenposse am Pommernring: Darum landen so viele Autos in einer Sackgasse

So viel Verkehr hat die Stettiner Straße in Gifhorn wohl noch nie erlebt. Dabei ist die Sackgasse gar nicht das Ziel der meisten Verkehrsteilnehmer. Die AZ ist dem Phänomen auf den Grund gegangen.