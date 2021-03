Hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bereits einen Überblick über die Winterschäden auf Bundes- und Landesstraßen im Kreis Gifhorn? „Jein“, sagt Geschäftsstellenleiter Michael Peuke. „Der Winter ist noch nicht vorbei.“

Eines steht gleichwohl fest: „Durch den Frost-Tauwechsel mit Schneefall in der Woche vor dem strengen Frost ist sehr viel Feuchtigkeit in schadhafte Fahrbahnen eingedrungen, so dass die Fahrbahnschäden etwas größer und häufiger auftreten als in den Jahren zuvor“, prognostiziert Peuke. Es gebe keinen örtlichen Schwerpunkt im Kreis Gifhorn, die Schäden treten überall punktuell auf.

Bereits auftretende Schäden verschließe die Straßenmeisterei sofort nach Bekanntwerden mit Kaltmischgut, um jederzeit die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können. Peuke abschließend: „Im Frühjahr werden größere Schlaglöcher punktuell nochmals mit Heißmischgut (Asphalt) nachbearbeitet.“