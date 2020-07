Der sogenannte Katzenbergknoten, an dem bislang Lehmweg und Bergstraße etwas voneinander versetzt auf den Calberlaher Damm stießen, war lange Zeit Unfallschwerpunkt in der Stadt Gifhorn. Zum Einen war die Kreuzung unübersichtlich, eben weil beide untergeordneten Straßen nicht genau gegenüber lagen. Zum Anderen war der Knoten vor allem für Radfahrer gefährlich. Gerade jene „Geisterradler“, die auf der falschen Seite in Richtung Innenstadt radeln, werden oft von aus der Bergstraße kommenden Autofahrern übersehen. Die Polizei erwartet, dass mit dem Kreisel der Unfallschwerpunkt Katzenbergknoten künftig Geschichte sein wird. Bis dahin müssen Autofahrer aus der Bergstraße auf der Hut bleiben, denn immer noch sind viele Radfahrer auf der falschen Seite in Richtung Innenstadt unterwegs, weil es „ihren“ Radweg entlang des Calberlaher Damms bis zur Kreuzung mit dem Dannenbütteler Weg nicht mehr gibt.