Welch hübsches Weihnachtsgeschenk für die Verkehrsteilnehmer in Gifhorn: Der Katzenberg-Kreisel ist fertig. Seit Donnerstagmittag läuft der Verkehr wieder in alle Richtungen.

Stadt Gifhorn gibt Katzenberg-Kreisel in alle Richtungen frei

