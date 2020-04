Andrang in Baumärkten und Gartencentern

Gifhorn

Die Aufhebung der Corona-bedingten Schließung von Baumärkten und Gartencentern am Samstag für Privatleute sorgte auch bei hiesigen Unternehmen für außerordentlich regen Betrieb. In äußerst geordneten Bahnen.

Lange Schlangen

Schon am frühen Morgen, als der toom-Baumarkt an der Winkeler Straße in Gifhorn seine Schiebetüren (in Einbahnstraßenregelung) öffnete, bildete sich an der Eingangsseite eine Schlange aus Wartenden, die sich bis ans Ende des Gebäudekomplexes erstreckte. Ein jeder schob einen Einkaufswagen vor sich her. Andernfalls erinnerte ein freundlicher Mitarbeiter daran.

„Warterei stört nicht“

Der war’s auch, der zwei bis vier Kunden Zutritt gewährte – sobald auf der anderen Seite die gleiche Anzahl Menschen den Laden verlassen hatten. „Die Warterei stört nicht“, erklärte eine 33-jährige Gifhornerin. Dass wirklich jeder einzelne einen Wagen vor sich her schieben musste, fand ihr 49-jähriger Begleiter „too much“. „Man muss halt vorsichtig sein“, zeigte sie Verständnis.

Speisen nur zum Mitnehmen

Viel weniger zu tun als an „normalen“ Samstagen hatte Markus Behlendorf im Imbisswagen nebenan: In Zeiten von Kurzarbeit würden die Leute eher „etwas zum Bauen einkaufen, als mit der Familie Essen zu gehen“, so seine Vermutung. An mangelndem Sicherheitsgefühl wird es nicht gelegen haben, der Imbisswagen-Bereich war optimal und akkurat rot-weiß abtrassiert, die Speisen waren nur zum Mitnehmen.

„Endlich wieder Menschen begegnen“

„Es ist eine Erleichterung, dass die Märkte wieder offen sind“, räumte die Frau ein, die bei hagebau in Gamsen Stiefmütterchen kaufte, „man freut sich, endlich wieder Menschen zu sehen und ihnen zu begegnen – wenn auch mit Mindestabstand.“ Gewundert habe sie sich darüber, das „so wenige Atemschutzmasken tragen“.

Wenige motzen

„Ganz wenige motzen über die Verhaltensregeln“, konnte Marktleiterin Romy Holzmüller berichten, die am Einkaufswagen-Unterstand den Kundenverkehr lenkte. „Alles läuft sehr diszipliniert ab. Alle haben Verständnis für die Regeln“, bekräftigt auch Thomas Unteutsch, der den hagebau-Markt am Eyßelheideweg führt.

Kaum Familien

Dort hatte man sich dafür entschieden, die Anzahl der Einkaufswagen auf 100 Stück zu reduzieren und so die Anzahl der Kunden im Markt zu regulieren: „Die Wagen sind heute begehrter als Klopapier“, scherzte eine Mitarbeiterin. Am Wochenende vor der Schließungsanordnung hätten die Kunden noch wesentlich ungnädiger auf die Regeln beim Einkauf reagiert. „Es sind auch kaum Familien gekommen.“

Von Woche zu Woche

Viele Stammkunden hätten „mit guter Laune darauf reagiert, dass sie endlich wieder reinkommen“, so Unteutsch, der ebenfalls erwähnt, dass sein Markt aufgrund der Schließung vor der Kurzarbeit gestanden habe: „Jetzt haben wir die Kollegen sogar aus dem Urlaub zurück geholt.“ Prognosen wagt er aber nicht: „Wir planen von Woche zu Woche.“

Stiefmütterchen und Geranien

„Alle Leute freuen sich, dass sie wieder raus können und Blumen kaufen dürfen“, stellte Ruth Müller vom Grünen Garten fest. Gekauft wurde dort vor allem „alles, was jetzt im Frühjahr blüht.“ Das konnte Ingeburg Holicki vom Blumenparadies in Ausbüttel nur bestätigen: „Die Leute haben sich gefreut, dass sie noch Stiefmütterchen bekommen. Aber auch schon die ersten Geranien gekauft.“

Von Jörg Rohlfs