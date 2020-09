Gifhorn

„Der Traum vom neuen Leben – Niedersachsen und das Bauhaus“ – so lautet der Titel, unter dem die Wanderausstellung jetzt Halt im Schloss Gifhorn macht. In der Kasematte kann von nun an die Geschichte der stilprägenden Bewegung erkundet werden, die auch regionale Verbindungen vorweist.

2019 feierte das Bauhaus sein 100-jähriges Gründungsjubiläum, seither erfährt der Stil wieder vermehrt Aufmerksamkeit. Umso mehr freut sich Dr. Florian Westphal, Fachbereichsleiter für die Museen im Landkreis, über den Einzug der Sonderausstellung im Schlossmuseum. Mit einem Schmunzeln erzählte er die Hintergrundgeschichte: „Anfang des Jahres stand die Ausstellung im Paläon Schöningen, meinem vorigen Arbeitsplatz. Beim Überblicken dachte ich, das wäre auch etwas für uns in Gifhorn. Fix ausgemessen und tatsächlich, passt haargenau!“

Die Ausstellung ist ursprünglich für den niedersächsischen Landtag konzipiert worden

Ursprünglich konzipiert wurde die Ausstellung für den niedersächsischen Landtag anlässlich des besagten Jubiläums. Nach Schöningen ist Gifhorn die dritte Station und kann mit Regionalbezug auf sich aufmerksam machen.

Zu sehen in "Der Traum vom neuen Leben – Niedersachsen und das Bauhaus“: Tintenfässer der Marke Pelikan made in Gifhorn. Quelle: Hinnerk Jordan

So entstammen der ehemaligen Gifhorner Glashütte gläserne Tintenfässer der Marke Pelikan. Noch heute finden sich im Boden Exemplare, die aus verschiedenen Gründen aussortiert und anschließend vergraben wurden. Drei dieser archäologischen Funde sind in der Ausstellung anschaubar. Darüber hinaus machte das Team um Kuratorin Dr. Stefanie Waske, die mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur zusammenarbeitete, weitere Wurzeln des Bauhauses im Raum Niedersachsen ausfindig. Das weltbekannte Fagus-Werk – eine Schuhleistenfabrik in Alfeld bei Hannover – errichtete Architekt und Bewegungsgründer Walter Gropius 1911. Das Gebäude gilt als ein Schlüsselbau der Moderne und gehört inzwischen zum Unesco-Welterbe.

Das Wagenfeld-Service und die Häuser im Stil des Neuen Bauens von Haessler

„Der erste Gedanke an das Thema führt die wenigsten nach Niedersachsen, eher nach Weimar und Dessau“, meint Birthe Lehnberg, Leiterin des Historischen Museum Schloss Gifhorn. „Doch viele Studenten kamen nach ihrem Abschluss in die Umgebung und entwickelten Stilelemente.“ Dazu zählen Wilhelm Wagenfeld und Otto Haessler. Wagenfeld designte ein vorerst kritisch beäugtes Service für die klamme Porzellanmanufaktur Fürstenberg – vier Jahre später war das zeitlose Service ein Kassenschlager. Jetzt wird es in der Kasematte ausgestellt. Und der Architekt Haessler ließ in Celle als einer der ersten Häuser im Stil des Neuen Bauens errichten. Lichtdurchflutete Räume und eine praktische Raumaufteilung zeichnen den Stil aus. Haesslers Idee der Raumaufteilung folgte dem Prinzip, viel Wohnraum auf kleiner Fläche anzubieten. Herzstück der Ausstellung ist ein Teppich, auf dem der Grundriss einer solchen 43 Quadratmeter großen Wohnung, die für vier Personen entworfen wurde, aufgezeigt ist. Damit gibt sich das Thema in Zeiten steigender Mieten hochaktuell.

Die Ausstellung ist ab sofort bis zum 14. März dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags, sonntags, sowie feiertags von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt beträgt zwei Euro.

