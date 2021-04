Das Baugebiet Rehbohm in Neubokel ist schon längere Zeit im Gespräch, nun befassen sich die politischen Gremien damit. Im Ort sorgt es für kontroverse Debatten – AZ-Leser Martin Schneider äußert in seinem Leserbrief Unverständnis dafür, dass dort nicht so viel Bauland wie möglich, sondern die Option zur Pferdehaltung geschaffen wird.