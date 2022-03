Gifhorn

Das Hohe Feld für die Bauherren ist seit einiger Zeit bereitet, und jetzt wirkt sich die Erschließung des neuen großen Baugebiets in Gifhorn auch direkt auf Wilscher Weg und Ährenweg aus. Dort steht an der Einmündung, aus der eine Kreuzung wird, seit voriger Woche eine Baustellenampel.

Das Rathaus rechnet damit, dass in Kürze die ersten Bauherren im Hohen Feld tätig werden. Die ersten Anträge und Anzeigen seien bereits beim Bauamt eingetroffen, so Stadtsprecherin Rebecca Koch. Ebenfalls kurz bevor steht ihr zufolge der Start für den Bau der Kindertagesstätte einen Steinwurf von der Baustellenampel entfernt auf dem freigeräumten Gelände, wo bis vorigem Jahr noch Gebäude von Gewerbebetrieben standen. Die Diakonie hat ihren Bauantrag für die Kita längst gestellt.

Die Stadt hat ihre Erschließungsarbeiten im Januar abgeschlossen. Aktuell ist laut Koch die LSW dabei, Gas- und Stromleitungen zu verlegen. Auch eine Trafostation muss die LSW bauen. Diese ist der Grund für die Baustellenampel an der Kreuzung Wilscher Weg/Ährenweg. Die Arbeiten an der Trafostation ragten in den Fahrbahnbereich hinein. Sie sollen bis Anfang April andauern.

So viele Grundstücke gibt’s im Wohnquartier Hohes Feld in Gifhorn

Auf den elf Hektar zwischen Wilscher Weg und Altem Kirchweg gibt es Platz für unter anderem 40 Einfamilien- und Doppelhausgrundstücke, die Privatleuten oder der Gifhorner Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG) gehören. Zudem verfügt die GEG über weitere Flächen, auf denen 30 Reihenhäuser entstehen sollen. Auch Mehrfamilienhaus-Bebauung – teilweise sozial gefördert – ist Bestandteil des Projekts. Eigentümer der dafür erforderlichen Grundstücke sind Privatleute und GEG. Ohne die Interessenten für dieses Quartier hat die Stadt immer noch rund 1.500 Grundstücks-Interessenten auf der Liste.

Hohes Feld: Die Hälfte der Grundstücke wird verlost

Bei der Vergabe der Grundstücke im Hohen Feld geht die Stadt Gifhorn neue Wege. Nur noch für die Hälfte der Grundstücke erfolgte der Zuschlag in der Reihenfolge des Eingangs der Bewerbung. Die andere Hälfte verlost sie.