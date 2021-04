Gifhorn

Sich den Traum vom eigenen Haus erfüllen: Gifhorns Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG) kann dabei aktuell nicht helfen. Weil Interessenten auf der Suche nach einem geeigneten Areal quasi Schlange stehen, wurde die Warteliste dichtgemacht. Die Zahl der Bauanträge bleibt trotzdem hoch.

Die Stadt Gifhorn und auch die Ortsteile stehen bei Häuslebauern seit Jahren hoch im Kurs. Kaum hat die Politik grünes Licht für ein Baugebiet gegeben, sind die Plätze auch schon reserviert und kurze Zeit später dann verkauft. Die Gifhorner Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG) – es handelt sich um eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Gifhorn – hat Interessierten in der Vergangenheit schon mehrfach bei der Suche und Vermittlung einer geeigneten Baufläche geholfen. Momentan sieht’s dabei jedoch eher schlecht aus.

Aktuell gibt es keine freien Grundstücke

„Leider gibt es aktuell keine freien Grundstücke“, bedauert Stadt-Sprecherin Annette Siemer. Deshalb würden zurzeit weiterhin keine neuen Bewerber für ein Grundstück in die Warteliste der GEG aufgenommen werden, bittet Siemer um Verständnis. „Auf der Warteliste stehen insgesamt 1600 Personen“, verweist Siemer auf die in den vergangenen Jahren gestiegene Nachfrage.

Lehmweg-Süd und demnächst auch das Projekt Hohes Feld: „Es ist wichtig, dass Gifhorn Neubaugebiete dieser Größenordnung bekommt“, hatte erst kürzlich Bürgermeister Matthias Nerlich bei der „Taufe“ und Namensgebung von zwei gerade fertiggestellten Ringstraßen festgestellt. Die Politik ist darum auch weiterhin gefordert, entsprechende Areale zu finden und auszuweisen.

Die Anzahl der Bauanträge ist seit 2017 gleichbleibend hoch

Die große Anzahl der Bauanträge, die seit 2017 gleichbleibend hoch ist, belegt den „Boomtown-Gifhorn-Trend“. So gab’s 2017 genau 205 Baugenehmigungsverfahren, 2018 waren es 210, 2019 dann 186 und 2020 schließlich 198 dieser Verfahren. Im ersten Quartal 2021 beschäftigte sich Gifhorns Fachbereich Bauordnung bisher mit acht Baugenehmigungsverfahren.

Areal Hohes Feld am Kirchweg: Auch an dieser Stelle schafft die Stadt zusätzliches Bauland, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Im Rathaus bemühen sich die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darum, den Häuslebauern rasch die Möglichkeit zum Projektstart zu geben. „Grundsätzlich hängt die Bearbeitungszeit von der Art des Baugesuchs und der Vollständigkeit des Antrages ab. Kann ein Bauantrag komplett im Haus bearbeitet werden, dann dauert die Bearbeitung in der Regel etwa vier Wochen“, führt Annette Siemer aus. Verzögerungen gebe es immer dann, wenn die Unterlagen nicht komplett im Rathaus abgegeben werden. „Auch wenn weitere Fachbehörden zu beteiligen sind, verlängert sich die Bearbeitungszeit“, so Siemer. Das liege daran, dass diese Behörden unter Umständen auf zusätzliche Unterlagen pochten.

Rückwärtige Bebauung als Lösung

Aus privater Hand Baugrundstücke erwerben: Das ist derzeit also für Häuslebauer die einzige Chance, sich relativ zeitnah den Traum von den eigenen vier Wänden mit dazugehörigem Garten zu erfüllen. Um Abhilfe zu schaffen, setzt die Stadt seit Jahren jedoch auch schon auf „nachverdichtetes Bauen“ – insbesondere in alten Baugebieten in der Kernstadt. Wie viele Grundstücke auf diese Art bisher einen neuen Eigentümer oder eine Eigentümerin gefunden haben, kann Siemer nicht sagen. „Dafür gibt es keine zahlenmäßige Erfassung“, erklärt die Sprecherin der Stadt.

Von Uwe Stadtlich