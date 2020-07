Gifhorn

Wer nur wenige Tage mal nicht vor Ort war, findet schon wieder ein neues Bild vor: Die Bauarbeiten am Katzenbergkreisel in Gifhorn kommen weiterhin gut voran. Inzwischen sind weite Strecken der Geh- und Radwege gepflastert. Und nicht nur die.

Hier flext ein Bauarbeiter noch zwischen Pflaster- und Rillensteinen, dass eine Wolke über dem Geh-Radweg schwebt, dort fegt ein Kollege Sand in Fugen. War Anfang Juli der Baufortschritt noch am Asphalt zu sehen, ist jetzt das Pflaster der sogenannten Nebenanlagen der Gradmesser.

Zur Galerie Keine Pause auf Gifhorns Großbaustelle 2020: Die Arbeiten am Katzenbergkreisel kommen weiter flott voran. Inzwischen sind weite Teile der Geh- und Radwege gepflastert, ebenso der erste Parkplatz.

Wo einst der Lehmweg in den Calberlaher Damm mündete, ist jetzt der Parkplatz gepflastert. Ebenso der Geh-Radweg, der drumherum vom Calberlaher Damm zum Lehmweg führt – bis auf wenige Meter, die an den Enden noch fehlen. Auch auf der anderen Seite, am Fuß des Katzenbergs, hat sich wieder einiges getan. Zum Teil ist schon die Bushaltestelle an der Ostseite des Calberlaher Damms fertig gepflastert. Bis dorthin führt auch schon der neue Geh- und Radweg vom Lehmweg aus – nur im Bereich der Baustellengrenze ist ein Teil noch nicht gepflastert. Auch entlang des Calberlaher Damms bis zum Dannenbütteler Weg gibt es noch zu tun.

Mannshohe Türme aus Pflastersteinpaletten stehen auf der Tragschicht des neuen Lehmwegs. Aus ihnen wird wohl auch der Parkplatz an der Katzenbergböschung entstehen, den die Bauarbeiter jetzt angehen. „Als nächstes wird der Parkplatz auf dem Katzenberg hergestellt, und die Pflasterarbeiten im Ostbereich werden innerhalb der nächsten Wochen fertiggestellt“, kündigt Annette Siemer, Sprecherin der Stadt Gifhorn, an. „Des Weiteren erfolgt die Fertigstellung der Beleuchtung auf der Ostseite.“

Darum baut die Stadt den Kreisel Mehr Übersichtlichkeit, mehr Platz, mehr Sicherheit: Für die Stadt Gifhorn gab es mehrere Gründe, den Katzenbergknoten umzugestalten. Bislang stießen dort Lehmweg und Bergstraße versetzt und nicht einander gegenüber auf den Calberlaher Damm. Das machte die Kreuzung für Autofahrer unübersichtlich. Hinzu kam, dass die Polizei an diesem Unfallschwerpunkt vor allem viele Radfahrer-Kollisionen registrierte – auch deshalb, weil immer wieder Radler auf der falschen Seite fahrend von abbiegenden Autofahrern zu spät bemerkt wurden. Auch an den Bushaltestellen soll sich die Situation entschärfen. Dort schafft die Stadt mit dem Bau des Kreisels gleichzeitig eine breitere Wartefläche für Schüler und andere Buspassagiere. Der Katzenberg, der für die neue Verkehrsführung Fläche abgeben musste, bekommt eine neue Böschung mit Gabionenwänden, teilweise in Terrassen.

Neue Verkehrsführung ab Mitte August

Derweil rollt der Verkehr in beiden Richtungen auf eigenen – wenn auch schmalen – Fahrbahnen an den Arbeiten vorbei. Die Ampel bremst ihn nur, wenn Fußgänger oder Radfahrer den Calberlaher Damm queren wollen. In der zweiten Augusthälfte werden sich die Verkehrsteilnehmer – vor allem die Motorisierten – auf entscheidende Änderungen einstellen müssen, sagt Siemer. Dann werden ihr zufolge nämlich die Bauarbeiter auf die Westseite umziehen, wo jetzt noch der Verkehr rollt. Dazu müssen sie dann auch die Bergstraße sperren. Dort ist inzwischen eine Baugrube für Arbeiten an der Infrastruktur – etwa den Leitungen des Wasserwerks – in die Rechtsabbiegespur gebuddelt.

Calberlaher Damm bleibt befahrbar

Der Calberlaher Damm wird laut Siemer in beide Richtungen befahrbar bleiben. Der Verkehr wird per Ampelregelung einspurig über den neuen Halbkreisel geführt. „Eine Vollsperrung ist für den Einbau der Asphaltdecke im gesamten Ausbaubereich erforderlich“, sagt Siemer. „Dieser soll im Herbst erfolgen. Die Vollsperrung wird voraussichtlich über drei Wochen andauern. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.“

Von Dirk Reitmeister