Bohrhammerlärm statt fröhlichem Kindergeschrei: Still wird es während der Sommerferien in den Schulen des Landkreises Gifhorn nicht. Wieder sind fast überall Handwerker am Werk. Mehr oder weniger wirken sich auch bei diesen öffentlichen Aufträgen Fachkräfte- und Baustoffmangel aus.

Der Neubau der Sporthalle am Gymnasium Hankensbüttel soll in den Sommerferien starten. Wenn es nach dem Landkreis gegangen wäre, würden die Arbeiten längst laufen. Doch der Baufachbereich musste die Ausschreibung von Tiefbaumaßnahmen wiederholen, denn bei der ersten sei kein Angebot eingegangen, so Landrat Dr. Andreas Ebel.

Der Landkreis verschiebt auch den Baubeginn der Fassadenarbeiten an der IGS Wittingen, „da es aktuell erhöhte Lieferzeiten für Kunststofffenster gibt“, so Ebel. In der BBS II habe sich der Start der Sanierung der E-Technik Räume E73b und E76a aufgrund mangelnder Kapazitäten der Baufirma verzögert.

Solche Probleme hat der Landkreis nicht nur bei seinen Schul-Bauprojekten. „In der Kreisstraßenmeisterei Knesebeck wird der Austausch der alten Türblätter erst im Herbst stattfinden, da sich die Lieferzeit der Türblätter mit rund zwölf Wochen verdoppelt hat.“ Ebenfalls in der Kreisstraßenmeisterei Knesebeck musste der Beginn der Arbeiten für das Schleppdach verschoben werden. Die Betonfertigteilfundamente konnten nicht rechtzeitig geliefert werden.

Vorteil Rahmenverträge: Kleinere Aufträge laufen problemlos

„Da die bauwirtschaftliche Lage allgemein äußerst gut ist, sind sehr viele Firmen auf längeren Zeitraum ausgebucht und kurzfristig nicht zu bekommen“, sagt Ebel. Allerdings habe der Landkreis den Vorteil, dass für viele Gewerke Rahmenverträge bestünden. „Somit lassen sich kleinere Aufträge recht problemlos abarbeiten.“ Für Aufträge größeren Umfangs dagegen müssen Ebels Leute lange Vorlaufzeiten einkalkulieren. „Um den Schulbetrieb nicht zu stören, werden Baumaßnahmen für die Ferien umfangreich im Vorfeld geplant, so dass Aufträge rechtzeitig vergeben werden können.“

Das sind die Baustellen Gymnasium Hankensbüttel: Beginn Neubau der Sporthalle für 4,75 Millionen Euro, Fertigstellung ist Ende 2022 geplant BBS I: Erneuern der Decke Cafeteria für 15 000 Euro, Bauzeit zwei Wochen Erneuern der Beleuchtung Cafeteria für 17 000 Euro, Bauzeit eine Woche Containeraufstockung für zwei Unterrichtsräume soll in den Sommerferien fertig gestellt werden mit geplanter Aufstellung Anfang September Vorbereitungen zur Planung für das Pflegekompetenzzentrum, das 2022 gebaut werden soll BBS II: Sanierung E-Technikräume E73b und E76a für 40 000 Euro, Bauausführung läuft noch mindestens vier Wochen Umbau Raum E59/E60 für 17 000 Euro, Fertigstellung in Ferien nach Bauzeit von fünf Wochen Augenoptikerschule Hankensbüttel: Sanierung Lehrerzimmer mit Abbruch-, Maler- und Bodenlegerarbeiten für 8 000 Euro, Bauzeit zwei Wochen IGS Wittingen: Fassadensanierung A-B-C Trakt für 280 000 Euro, Baubeginn voraussichtlich in den Ferien, Fertigstellung Herbst/Winter 2021 HG-Außenstelle: Einbau Sonnenschutz Raffstoreanlage für 51 000 Euro, Baubeginn und Fertigstellung in Ferien HG: Sanierung Elektroanlage Südflügel für 15 000 Euro, Baubeginn und Fertigstellung in Ferien Garage für Technik für 15 000 Euro, Baubeginn und Fertigstellung in Ferien OHG: Malerarbeiten für 15 000 Euro, Baubeginn und Fertigstellung in Ferien Umbau und Fenstererneuerung in der Verwaltung für 239 000 Euro, Baubeginn und Fertigstellung in Ferien Errichtung eines Behinderten WCs für 16 000 Euro, Baubeginn und Fertigstellung in Ferien Standort Konrad Adenauer Straße: Allgemeine Umbauarbeiten und Brandschutz für 80 000 Euro, Baubeginn und Fertigstellung in Ferien Einrichtung der Förderschule Geistige Entwicklung für 70 000 Euro Baubeginn und Fertigstellung in Ferien PMG Meine: Energetische Flachdachsanierung für rund 530 000 Euro, Baubeginn im Frühjahr, Fertigstellung im Herbst Umfängliche Untersuchung des Daches am B Gebäude mit Teilöffnungen zur Feststellung einer Undichtigkeit, Kosten noch nicht abschätzbar

Bei Großprojekten auch mal auf andere Baustoffe ausweichen

„Aktuell halten sich die Auswirkungen des Baustoffmangels noch in Grenzen“, sagt Ebel. Kleinere Aufträge könnten die Firmen noch aus ihrem Lager heraus erledigen, bei Großprojekten zum Teil auf alternative Baustoffe zurückgreifen. Ebel: „Wenn Engpässe auftreten, dann besonders in den Bereichen Zimmerer, Dachdecker, Kanalbau und Metallbau.“

Von Dirk Reitmeister