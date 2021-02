Gifhorn

Draußen ist es nass-kalt, wegen Corona gibt es bis auf die geöffneten Spielplätze so viel auch nicht an Möglichkeiten für Gifhorner Familien, sich in der Freizeit zu beschäftigen. Das kann ganz schön langweilig werden. Deshalb hat die AZ Experten gefragt, was Kinder mit der Zeit anfangen können. Heute gibt es vom Kinderschutzbund eine bunte Bastelidee für Frühling und Sommer: Aus einer Milchtüte entsteht ein Vogelhäuschen.

Gerade in der Corona-Zeit wird die Geduld von Kindern und Eltern auf eine harte Probe gestellt. Durch die Ausgangsbeschränkungen ist der Alltag vieler Familien, vor allem der Kinder, von Langeweile geprägt. Doch wie können sich Kinder zuhause sinnvoll und mit Freude beschäftigen? Basteln ist eine sinnvolle Beschäftigung, meint der Kinderschutzbund, denn Kinder profitieren davon in vielerlei Hinsicht: Das macht nicht nur Spaß, sondern stärkt Kompetenzen und Kreativität.

Gegen Langeweile im Corona-Modus: Gifhorner geben Tipps Und das noch mitten im Winter: Kino zu, Allerwelle geschlossen, Takka Tukka Land zu – für Gifhorner Familien ist es gar nicht so einfach, in Zeiten der Corona-Beschränkungen die Freizeit zu gestalten. Die AZ hat mal ein paar Spiel- und Bewegungsexperten nach Tipps gefragt. Und wer eigene Vorschläge hat, die er gerne mit anderen teilen möchte, kann das gerne tun. Kontakt unter stadt@aller-zeitung.de, bitte an den kompletten Namen und Kontaktdaten (für Rückfragen, nicht zur Veröffentlichung) denken.

Acryllack macht das Vogelhäuschen wetterbeständig

Zuerst spült man den Milchkarton gründlich mit Wasser aus und lässt ihn trocknen. Anschließend wird der Tetrapack in der gewünschten Farbe mit Acryl bemalt. „Um das Vogelhaus wetterbeständig zu machen, kann man den Karton noch mit Acryllack einsprühen“, empfiehlt das Team vom Kinderschutzbund.

Der nächste Schritt: Mit einem Cuttermesser oder einer Schere werden auf zwei gegenüberliegenden Seiten zwei Türen in den Karton geschnitten. „Bittet hierzu eure Eltern um Hilfe“, schlägt der Kinderschutzbund vor. „Wer möchte, kann die Ränder noch mit Washi-Tape verzieren.“

Dann ist der Rohbau schon mal fertig. Aber mit der Kreativität ist noch nicht Schluss, denn nun gilt es, das Vogelhäuschen mit beliebigen Dingen zu verzieren – dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass das Material wetterbeständig sein sollte, wenn das Vogelhäuschen einen Platz im Freien bekommen soll. Fast geschafft.

Die Vögel bekommen sogar einen Sitzplatz angeboten

Nun wird noch ein Stock als Vogelsitzplatz durch den Karton gesteckt. „Das Loch kann man mit der Scherenspitze vorbohren“, gibt das Team vom Kinderschutzbund einen weiteren Tipp. Zum Aufhängen fehlen noch zwei kleine Löcher in den Seiten des Hauses, um das Seil durchzuziehen. Fertig. Jetzt kommt noch Vogelfutter ins das Häuschen, das anschließend an einem schönen Plätzchen aufgehängt wird – vielleicht so, dass die Kinder gut beobachten können, wer dort ein- und ausfliegt.

Sollte doch jemand Angst um sein Vogelhäuschen haben, wenn es Sonne und Regen ausgesetzt ist, lässt es sich auch gut als Kinderzimmerdekoration aufhängen – dann allerdings besser ohne Vogelfutter.

Von der AZ-Redaktion