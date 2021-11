Gifhorn

Vor einigen Wochen bereits angekündigt, macht die Postbank nun ernst: Die Postbank schließt zum 24. November ihre Filiale in Gifhorn. Die Filiale in der Bahnhofstraße öffnet letztmalig am Dienstag, 23. November, von 9 Uhr bis 18 Uhr.

Das müssen Postbank-Kunden nun wissen

Als Alternative stehe ab 24. November die Partnerfiliale der Deutschen Post, Fallerslebener Straße 8, in Gifhorn zur Verfügung. Die Postbank informiert per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die Schließung, die nächstgelegene Postbank Filiale, Beratungsmöglichkeiten und nahegelegene Geldautomaten, an denen Kunden der Postbank kostenlos Bargeld abheben können.

Hier gibt es kostenlos Bargeld

Die nächstgelegenen Filialen der Postbank befinden sich in der Porschestraße 22-24 in Wolfsburg oder in der Friedrich-Wilhelm-Straße 3-4, in Braunschweig. Weitere Möglichkeiten zur kostenlosen Bargeldversorgung gibt es im Steinweg 9 in Gifhorn (Deutsche Bank) oder in der Braunschweiger Straße 10, in Meine (Shell).

Ergänzend dazu bieten viele Supermärkte inzwischen das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. Diesen Service gebe es in Gifhorn unter anderem in der Filiale von Penny in der Braunschweiger Straße 33, oder in der Filiale von Rewe in der Limbergstraße 53, teilt das Unternehmen mit.

Die weiteren Pläne fürs alte Postgebäude

Damit sind die Tage des in die Jahre gekommenen Gebäudes gezählt. Die Post plant ebenfalls den Auszug und baut unter anderem ein neues Logistikzentrum im Westerfeld. Danach wird der Investor Acribo aus Hannover damit beginnen, das Gebäude abzureißen und Pläne für eine neue gewerbliche Nutzung erarbeiten.

Von AZ-Redaktion