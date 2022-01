Gifhorn

Täglich pendelt Corinna Wichmann zwischen Gifhorn und Hannover. Die Rollstuhlfahrerin hat ihren Arbeitsplatz in der Landeshauptstadt. Für die Hin- und Rückfahrt nutzt die 42-Jährige grundsätzlich den Zug. Seit Wochen gibt es für sie auf dem Bahnhof Gifhorn jedoch ein Problem. Schuld daran ist der Winterdienst der Bahn.

Als es im vergangenen Jahr in diesem Winter erstmals geschneit hat und es rutschig wurde, machte die 42-Jährige eine Erfahrung, auf die sie gerne verzichtet hätte. „Ich war mit meinem Rollstuhl in Richtung Bahnsteig unterwegs – und da ist es passiert“, berichtet die Gifhornerin. Gegen die Eisglätte sei Granulat verstreut worden. „Das verwendete Streugut stellt jedoch für Menschen, die auf Rollstuhl und Rollator angewiesen sind, eine große Gefahr dar, denn es ist einfach viel zu grobkörnig“, so Wichmann.

Granulat blockiert die Rollstuhlräder

Nicht nur einmal hätten die Steinchen die vorderen Räder des Rollstuhls, die zum Lenken notwendig sind, blockiert. „Ich wäre darum fast aus dem Rollstuhl gestürzt“, sagt die 42-Jährige. Zudem würde sich das grobkörnige Granulat immer wieder in den Gummireifen festsetzen. „Am Hauptbahnhof in Hannover wurde auch gestreut, doch dort gibt es für mich keine Probleme – man hat für den Winterdienst feinkörniges Granulat eingesetzt“, berichtet die Gifhornerin. Sie hat darum bereits Ende November die Bahn telefonisch auf das Problem am Bahnhof Gifhorn hingewiesen und um Abhilfe gebeten. „Passiert ist bisher jedoch leider nichts“, so Wichmann.

Auf Nachfrage der AZ bezog das Unternehmen jetzt Stellung. „Der Sachverhalt ist bekannt“, erklärt eine Sprecherin der Bahn-Pressestelle in Hamburg. Die Beschwerde der 42-jährigen Gifhornerin sei gerechtfertigt. Die Bahn habe mit dem Winterdienst am Gifhorner Bahnhof eine Fremdfirma beauftragt. Diese habe gegen die Schneeglätte Streugut eingesetzt, das nicht hätte verwendet werden dürfen. „Es ist einfach zu grobkörnig“, entschuldigt sich die Bahn-Sprecherin.

Die Bahn hat das beauftragte Unternehmen angemahnt

Das beauftragte Unternehmen sei inzwischen von der Bahn angemahnt worden, das Streugut zu beseitigen. Wichmann wundert sich darüber, dass die ganze Sache so lange dauert. Schließlich seien seit ihrem Beschwerde-Anruf inzwischen fast acht Wochen vergangen, so die Gifhornerin.

Von Uwe Stadtlich