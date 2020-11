Gifhorn

Mehr als 400 Menschen starben im April 1945 an einer Methylalkoholvergiftung. Jetzt erinnert am Bahnhof Gifhorn (Süd) eine Gedenktafel an das Unglück. Denn dort hatte die Tragödie wenige Tage nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen ihren Lauf genommen.

Zur feierlichen Enthüllung der Gedenktafel hat Heinz Gabriel, ehrenamtlicher Beauftragter der Kreisarchäologie und Heimatforscher, noch eine Fototafel mitgebracht. Auf dieser sind untereinander Luftbildaufnahmen von 1944, 1946 und heute zu sehen – von jenem Areal, wo heute ein Einkaufszentrum und das SV-Sportgelände Eyßelheide sind. „Da ist erstmal nichts zu sehen“, sagt Gabriel über das 1944-er Foto. Bis auf Wald. Doch dann hat Gabriel die Luftaufnahme von 1946 aufgetan. „Wo 1944 noch ein Wald war, ist hier eine weiße Stelle.“ Das müsse das Massengrab gewesen sein.

Zur Galerie Dabei war der Krieg in Gifhorn gerade vorbei: Im April 1945 starben rund 400 ehemalige Kriegsgefangene und Zwangsarbeiterinnen. Sie hatten Methylalkohol getrunken. Eine Tafel erinnert jetzt daran.

Gabriel berichtet von Gesprächen mit Zeitzeugen. Eine Frau erzählte ihm von „wimmernden, schreienden Menschen, die erblindet waren und sich nicht mehr orientieren konnten“. Andere erinnerten sich an Holzkreuze, die sie in ihrer Kindheit bei Waldspaziergängen hinter den einstigen Reichsarbeitsdienst-Baracken gesehen hatten. Dort wo heute ein Discounter Lebensmittel verkauft, war einst dessen Lager.

Warum Gabriel und Bürgermeister Matthias Nerlich am Bahnhofsvorplatz stehen und dort die Gedenktafel enthüllen, wird aus der Geschichte deutlich. Freigelassene Kriegsgefangene und Zwangsarbeiterinnen hatten nämlich einen dort auf Gleisen abgestellten Waggon mit Methylalkohol aufgebrochen. Der Glaube, es handele sich um trinkbaren Alkohol, war ein fataler Irrtum. „Innerhalb von ein bis zwei Tagen waren etwa 400 Tote zu verzeichnen, von denen viele vorher erblindet waren“, schrieb Wilhelm Thomas einst in seinen Erinnerungen.

Luftaufnahmen kommen ins Stadtarchiv

Einige Opfer wurden auf den Friedhöfen in Gifhorn bestattet, andere in jenem Massengrab hinter dem damaligen RAD-Lager. Die Foto-Tafel mit den Luftaufnahmen kommt in das Stadtarchiv, kündigt Gabriel an.

Tafel-Enthüllung wegen Corona-Krise verschoben

Auf der Gedenktafel steht „ Gifhorn, 24. April 2020“. „Es ist der zweite Versuch“, sagt Nerlich über den Festakt in kleinstem Rahmen jetzt. Wegen der Corona-Pandemie und dem damaligen Voll-Lockdown sei die ursprüngliche Veranstaltung im Frühjahr abgesagt worden. Nun war die Gelegenheit aus anderem Anlass günstig: Im Vorfeld des Volkstrauertages wolle man das Zeichen setzen, „dass nicht nur gefallene Soldaten, sondern auch andere Menschen zu diesem Tag gehören“.

Von Dirk Reitmeister