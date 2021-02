Bagger ist da: Startschuss für Erweiterung der Gifhorner Michael-Ende-Schule

Gifhorn

Der Startschuss ist gefallen, der Bagger ist da: Hinter hohen Metall-Absperrzäunen haben am Montag die Arbeiten für den Umbau und die Erweiterung der Michael-Ende-Schule begonnen. Weil die Grundschule am Pommernring zukünftig vierzügig ist, muss die Stadt die Rekordsumme von 8,2 Millionen Euro investieren. Gearbeitet wird bis 2022.

„Bereits in der vergangenen Woche wurden auf unserem Grundstück Bäume gefällt und Sträucher gerodet, um Platz für die Arbeiten zu schaffen“, berichtet Rektorin Ulrike Schachtrupp-Jürgen. Nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme würden als Ersatz jedoch wieder Neuanpflanzungen erfolgen, versichert die Schulleiterin. Auch Kletter- und Spielgeräte auf dem ehemaligen Pausenhof seien abgebaut worden. „Wir sind in Gesprächen mit der benachbarten Gesamtschule und wollen während der Bauphase unseren Schülerinnen und Schülern eine Ersatzfläche zwischen den beiden Schulen als Aufenthaltsmöglichkeit anbieten“, so die Rektorin.

Vier erste Klassen werden im Sommer eingeschult

Ulrike Schachtrupp-Jürgen und ihr 20-köpfiges Kollegium müssen in den kommenden Monaten mit diversen Einschränkungen leben. „Wir bauen nicht nur an, sondern auch um – das ist schon eine große Herausforderung“, steht für die erfahrene Rektorin fest. Aktuell würden an der Ende-Schule – sie wurde 1994 gegründet und startete damals mit 180 Schülerinnen und Schülern – mehr als 260 Kinder unterrichtet. „Gleich vier erste Klassen werden im Sommer eingeschult“, weiß die Rektorin, dass die Baumaßnahme unbedingt notwendig ist. Durch die Vierzügigkeit würden zukünftig 100 Schülerinnen und Schüler mehr die Michael-Ende-Schule besuchen.

Schmutzwasserleitung wird verlegt

Ein großer Bagger hat inzwischen mit den Tiefbauarbeiten und der Verlegung der Schmutzwasserleitung begonnen. „Im Anschluss sollen die Rohbauarbeiten starten“, geht die Rektorin auf den Zeitplan ein. Die Schule erhalte einen Neubau für den Ganztagsbereich mit Mensa – analog zum Anbau der Adam-Riese-Schule. „In diesem Trakt werden später auch Lehrerzimmer und Verwaltung untergebracht“, so Schachtrupp-Jürgen. Ferner geht’s um einen Trakt mit vier allgemeinen Unterrichtsräumen. „Darüber hinaus erfolgen Umbauten im Bestandsgebäude“, so die Rektorin. Bis es soweit ist, muss unter anderem ein Fachunterrichtsraum in ein Klassenzimmer umgewandelt werden.

Nach der bereits erfolgten Baustelleneinrichtung werde mit Hochdruck an der Ausführung des Rohbaus gearbeitet werden, ergänzt Christian Schnur vom Bürgermeisterbüro. „Bereits im Juni soll das Dach geschlossen werden“, kündigt er an. Als Bauzeit für die Mensa sei 2021 vorgesehen. „Ein ähnliches Zeitfenster ist für den Anbau der allgemeinen Unterrichtsräume geplant“, so Schnur. Die Arbeiten innerhalb des Gebäudes sollen dann 2022 über die Bühne gehen – nach Fertigstellung des Anbaus.

Rundschreiben an die Eltern

Durch den Baustellenverkehr und die Absperrungen ist auch der Parkplatz vor dem Schulgebäude nicht wie gewohnt nutzbar. „Ich habe inzwischen die Eltern angeschrieben und auf die Einschränkungen hingewiesen“, sagt die Rektorin. Wer Kinder mit dem Auto zur Schule bringe oder sie nach Schulschluss abhole, müsse nun Parkplätze im öffentlichen Raum nutzen – beispielsweise am Pommernring oder in benachbarten Nebenstraßen.

Michael-Ende-Schule: Während der Bauphase ist der Parkplatz nicht nutzbar. Die Rektorin hat darüber inzwischen in einem Rundbrief die Eltern informiert. Quelle: Sebastian Preuß

Die Michael-Ende-Schule ist mit Beginn des Schuljahres 2001/2002 – wie alle Gifhorner Grundschulen – auf Beschluss des Rates der Stadt in eine Verlässliche Grundschule umgewandelt worden. Markenzeichen der Ende-Schule ist übrigens die blaue Lokomotive Emma, die seit 1997 im Eingangsbereich steht und dort kleine und große Besucherinnen und Besucher begrüßt.

Von Uwe Stadtlich