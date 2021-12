Gifhorn

Erst in die Warteschlange vorm Testzentrum, dann ins Schwimmbecken, in die Turnhalle oder auf das Ergometer-Rad: Mit der Warnstufe 2 gelten auch für Schwimmbäder, Sportvereine und Fitnessstudios im Kreis Gifhorn zusätzliche Einschränkungen. Auch dort gibt es Befürchtungen, dass Kunden oder Mitglieder und damit Einnahmen wegbleiben.

Nur Geimpfte und Genesene kommen bis zum Beckenrand, und das auch nur mit einem aktuellen negativ ausgefallenen Corona-Test: Wird es in der Gifhorner Allerwelle jetzt leerer sein? „Die Befürchtung ist da“, sagt André Jendro, Co-Geschäftsführer der städtischen Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft PSG. Noch habe er keine aussagekräftigen Erfahrungen machen können. „Wir gucken uns das die nächsten Tage an.“ Von Schulen gebe es bereits erste Absagen von Kursen.

Fitness unter Corona-Bedingungen: Die Agil-Studios in Ahnsen und Gifhorn testen sogar selbst – wenn die Kunden Testsets mitbringen. Das wird zurzeit schwierig angesichts des Mangels. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Der Aufklärungsbedarf ist groß, das hat Jendro jetzt schon mitgekriegt. Es gebe aktuell wieder viele Nachfragen nach dem, was gerade gelte. Übrigens: Die Allerwelle könne nicht selbst vor Ort testen.

„Die ersten Gruppen verzichten schon auf Präsenzangebote“, sagt Jürgen Saggerer, Vorsitzender des MTV Gifhorn. Vor allem bei den älteren Semestern. Der MTV verschaffe sich gerade einen Überblick. „Wir sind noch am Sondieren. Mit 22 Sparten kriegt man das nicht von heute auf morgen hin.“

Wer bleibt bei Präsenzangeboten, wer weicht auf Online-Angebote aus: Das checkt der MTV Gifhorn gerade. Ebenso, bei welchen Angeboten für Jugendliche deren Tests für die Schule mit verwendet werden können. Das könnte die Situation zum Beispiel für die gerade wieder neu gegründete Karateabteilung entschärfen.

Strategien entwickeln: Was geht noch, was geht nicht mehr

„Wir haben wenig Austritte, die rein Corona-bedingt waren. Unsere Mitglieder sind sehr treu.“ Das ist aus Sicht von Dierk Hickmann, dem Vorsitzenden des MTV Isenbüttel, keine Selbstverständlichkeit. Und so setzte sich der erweiterte Vorstand am Vorabend der Warnstufe 2 mit den Sparten zusammen, um die Strategie für die kommenden Wochen zu besprechen. Fest steht: Training in den Hallen für alle ab 18 Jahre stellt der MTV Isenbüttel ein. Ausnahmen gelten nur für Wettkampf-Teilnehmende, die aber auch Schnelltests vorweisen müssen.

Als Arbeitgeber teste der MTV Isenbüttel seine Angestellten selbst. Aber Teilnehmer an Kursen draußen vor dem Betreten der Halle auch noch zu testen sei nicht zu leisten, sagt Hickmann. „Unmöglich, das kriegen wir nicht hin.“

Vom Fitnessstudio zum Testzentrum Zweites Standbein in schwierigen Zeiten für den einen, mehr Angebote für Testwillige für die anderen: Angesichts seiner Investitionen in jüngster Zeit und nun drohender Einnahmeeinbußen durch 2G-plus in seinen Fitnessstudios will Agil-Chef Werner Schuster selbst aktiv werden, was den Betrieb von Testzentren angeht. Er habe zertifiziertes Personal und nun bei der Stadt Gifhorn die Einrichtung eines Testzentrums im Heidland beantragt. „Ich habe acht Leute, die testen dürfen.“ Theoretisch könne er auch in Ahnsen ein Testzentrum aufziehen, zumal im Westen des Kreises gerade keines bestehe.

Für Jugendliche unter 18 Jahre „werden wir alles, was die Verordnung zulässt, machen“, sagt Hickmann. Bis zu den Ferien könnten diese die Hallen unter anderem für Turnen, Karate oder Judo nutzen – die Tests für die Schulen machen es eben möglich. „Wir wollen verhindern, dass die Kinder leiden. Die Eltern waren im Sommer heilfroh, dass es wieder losging.“

Für Ältere könnte durchaus auch noch etwas laufen, und zwar draußen unter 2G ohne plus. „Das werden wir so oft es geht nutzen“, sagt Hickmann. Es werde wohl vor allem die Fußballer betreffen.

Vereine wollen wieder mehr online anbieten

Als Alternative will auch der MTV Isenbüttel wieder mehr online machen, etwa beim Erwachsenen-Karate. „Das hat sehr gut funktioniert“, sagt Hickmann, der selbst Spartenleiter Karate ist. „Es ist erstaunlich, was man alles vermitteln kann, wenn man das Equipment hat.“ Oder so engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Runde.

Gewappnet sieht sich Werner Schuster, Betreiber der beiden Agil-Fitnessstudios in Ahnsen und Gifhorn. Diese akzeptierten nicht nur die Atteste aus Apotheken, Testzentren und von Arbeitgebern, sondern bieten selbst Tests vor Ort an. Das einzige Problem: Der Engpass bei den Testsets. „Ich habe nichts auf Lager.“ Bestellt sei ein neuer Posten, aber wann der komme, sei unklar.

Unverständnis über Engpässe bei Corona-Schnelltests

Keine Tests mehr in Apotheken und Testzentren: „Das wird großen Ärger geben“, ist sich Schuster sicher. Die Leute seien motiviert, sie wollten ihr Training weiterführen – auch unter 2G-plus, ist er sich sicher. Doch die Gefahr bestehe, dass bei der aktuellen Situation viele Kunden wegblieben. In der Branche sei das schon zu erkennen.

Von Dirk Reitmeister