Bäckerei Cadera hilft Gifhorner Zeit-Stiftung bei der Anschaffung von Laptops

Gifhorn

Der Weg ist ein direkter: „Wenn wir aus den Kirchengemeinden hören, dass ein Kind oder eine Familie ein Laptop fürs Homeschooling benötigt, werden wir aktiv“, berichtet Superintendentin Sylvia Pfannschmidt vom Kuratorium der Stiftung Zeit stiften des Kirchenkreises. „Und umgekehrt gehen wir auch aktiv auf die Gemeinden zu und fragen, wo Bedarf besteht“, ergänzt Stiftungs-Vorstand Detlef Tanke. Der Bedarf ist da, das hat die Stiftung seit dem Start der Spendenaktion schon mehrfach festgestellt. Und freut sich über jeden Cent, der kommt. Deutlich höher fällt der Betrag aus, den die Bäckerei Cadera beisteuert.

Der geschäftsführende Gesellschafter Hendrik Wolf-Doettinchem überreichte Pfannschmidt und Tanke am Freitagnachmittag einen Scheck über 500 Euro. Er sieht sein Unternehmen in der gesellschaftlichen Verpflichtung, da zu helfen, wo Bedarf ist, „und da wir vier Filialen im Landkreis Gifhorn haben, engagieren wir uns auch hier“. Zumal er zum Kirchenkreis-Vorstand des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen gehört und damit auch auf der kirchlichen Schiene eine direkte Verbindung besteht.

Die Stiftung bekommt von den Kirchengemeinden die Info, welche Familie Unterstützung bei der Anschaffung von Hardware benötigt. „Die Diakoninnen und Diakone sind da dicht dran, die wissen, wo etwas fehlt“, sagte Sylvia Pfannschmidt. „Sie merken es ja auch beispielsweise beim Konfirmandenunterricht, der zurzeit auch digital stattfindet.“ Sie wenden sich an die Stiftung, die wiederum bei den jeweiligen Schulen der Kinder nachfragt, was genau diese fürs Homeschooling benötigen. Dann schafft die Stiftung das passende Gerät an und übergibt es der Familie. „Da bekommen wir viel Unterstützung auch von der Fundraiserin des Kirchenkreises Ute Szameitat“, lobte Tanke.

In der Stadt Gifhorn sei der Bedarf nicht so hoch wie im Landkreis, hat Sylvia Pfannschmidt festgestellt. „Aktuell haben wir Anfragen aus Wesendorf, Wittingen und Meinersen“, ergänzte Tanke und berichtete von einer Familie mit fünf Kindern, die Mutter sei alleinerziehend, „da werden sich zwei Kinder das Laptop teilen, das wir für sie besorgen“.

Für den Anfang ist Tanke mit dem Spendenaufkommen sehr zufrieden – die Stiftung hatte 150 Firmen direkt angeschrieben und um Geld gebeten, so auch Cadera. „Ich befürchte allerdings, dass die Nachfrage irgendwann größer ist als das Angebot, das wir machen können“, hofft der Stiftungs-Vorsitzende auf weitere Spender, die dabei helfen, dass kein Kind abgehängt wird.

Von Christina Rudert