Es sollte die letzte Erfrischung vor der Heimfahrt in den Kreis Goslar sein: Dann wurden dem 15-Jährigen jedoch die Tücken des Erikasees bei Wilsche zum tödlichen Verhängnis. Jetzt stellte sich heraus: der junge Mann war Nichtschwimmer.

