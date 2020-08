Gifhorn

Mehr Polizei, mehr Security, strengere Ahndung – auch beim Falschparken: Damit wollen die Ordnungsbehörden die coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen an Tankumsee und Bernsteinsee durchsetzen. Polizei, Kommunen, Betreiber und Gesundheitsamt haben diese Woche ein Konzept erarbeitet. Doch ohne die Vernunft der Badegäste geht es nicht, um die letzte Konsequenz abzuwenden – eine Sperrung der beliebten Badeseen so wie beim Allersee in Wolfsburg während des Lockdowns.

2500 Autos: Das ist die Grenzmarke beim Tankumsee. Wenn etwa so viele auf beiden Parkplätzen stehen, werde die Security bereits ab Freitag die Zufahrt schließen und nur dann neue Badegäste durchlassen, wenn wieder ein Schwung das Gebiet verlässt, kündigt Burkhard Roozinski von der Tankumsee-Gesellschaft an. Sein Kollege Holger Junk vom Bernsteinsee nennt eine Grenze von 800 Fahrzeugen.

Zufahrt dicht: Auch am kommenden Wochenende wird ein Ansturm auf den Tankumsee erwartet. Wieder ist mit Sperrungen zu rechnen. Quelle: Tankumsee-Gesellschaft Archiv

Darüber hinaus wird der Tankumsee die Kassenautomaten abschalten, das Kassieren übernimmt die Security. Zur Vereinfachung kostet die Tageskarte dann fünf (ein Schein) statt sechs Euro (mehrere Münzen). Beim Bernsteinsee sind es auch fünf Euro, die als Verzehrgutschein gelten.

Beide Badesee-Betreiber wollen etwa eine Stunde vorher eine mögliche Schließung der Zufahrt in den sozialen Medien ankündigen, um den Badegästen zu signalisieren, dass sich eine Fahrt nicht mehr lohnt. „Wir versuchen, Hinweisschilder für die Zufahrtsstraßen zu organisieren“, sagt Christian Engel, stellvertretender Polizeichef in Gifhorn. Diese sollen in ausreichender Entfernung vor einer Schließung der Zufahrt warnen. Darüber sei man mit den Kreisstraßenmeistereien noch im Gespräch.

Falschparken soll teuer zu stehen kommen

Die Anreise per Fahrrad könne man nicht kontrollieren, räumt Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff ein. Aber mit der Grenze von 2500 Autos habe man einen gewissen Puffer. Ihm zufolge sollte kein Autofahrer versuchen, woanders als auf dem Parkplatz seinen Wagen abzustellen. „Der Ordnungsdienst wird Falschparker verfolgen. Im Ernstfall werden wir Fahrzeuge abschleppen lassen.“

Hier gibt es aktuelle Infos zur Verkehrslage Niemand weiß, wann die Schranke fällt: In den vergangenen Tagen haben Tankumsee und Bernsteinsee festgestellt, dass sich bereits am Vormittag oder sogar morgens schon die Strände füllen. Nach den Erfahrungen vom vorigen Wochenende mit der Schließung der Zufahrten gegen Mittag hätten die Badegäste reagiert – sie kämen nun früher. Sowohl beide Betreibergesellschaften als auch die Polizei wollen über die sozialen Medien zeitnah informieren, wann eine Schließung der Zufahrt droht. Dann können sich Interessierte rechtzeitig informieren, ob es sich überhaupt noch lohnt, loszufahren. Auch die klassischen Radiosender mit ihrem Verkehrsfunk würden informiert, so Polizeisprecher Thomas Reuter. Hier gibt es die Infos: Tankumsee auf Facebook: https://de-de.facebook.com/ Tankumsee/. Der Tankumsee hat darüber hinaus eine Webcam, auf der aktuell zu sehen ist, wie voll der Strand ist. Bernsteinsee auf Facebook: https://de-de.facebook.com/Bernsteinsee/ Die Polizei Gifhorn informiert aktuell bei Twitter unter twitter.com/Polizei_Gifhorn.

Das gilt auch für die Kreisstraße am Bernsteinsee, dessen Badebereich auch nicht von der Siedlung aus für Tagesgäste erreichbar sein wird. Dort wird unter anderem die Polizei ein Auge drauf haben, sagt Engel. Parken an der Straße – Halteverbotsschilder sind als Erinnerung zusätzlich aufgestellt – „werden wir ahnden“. Und auch Engel kündigt an, den Abschleppdienst zu bemühen, sollten Mähdrescher nicht mehr durchkommen. Dirk Behrens von der Gemeinde Sassenburg warnte auch vor der Brandgefahr durch heiße Katalysatoren über trockenen Seitenstreifen der Straße.

Polizei kontrolliert Abstände

Abstand halten am Parkplatz, am Zugang, am Strand und vor allem auch im Wasser: Gerade letzteres war voriges Wochenende das größte Problem, sagt Junk. Christian Grewsmühl von der Security des Bernsteinsees kündigt an, dass seine Leute bei der Einfahrt an die Einsicht der Gäste appellieren werden. „Es hängt ganz viel von der Vernunft ab“, sagt auch Engel. Seine Leute werden an den Badeseen darauf achten, dass die Menschen die Corona-Regeln einhalten. Es drohen Anzeigen und Platzverweise. „Dann ist der Badespaß vorbei. Wir werden konsequent ahnden. Anders geht es nicht.“ Denn in letzter Konsequenz drohe, was niemand wirklich wolle: eine Sperrung der beliebten Badeseen ausgerechnet während der Sommerferien, wenn Hygienemaßnahmen nicht einzuhalten sind.

Von Dirk Reitmeister