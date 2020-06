Wasserspaß trotz Corona: Infos zu allen Freibädern und Badeseen im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Der Sommer rückt näher, und auch wenn sich das Wetter zurzeit etwas unentschlossen zeigt, könnten die Temperaturen zum Sprung ins erfrischende Wasser einladen – entweder in einem der fünf Freibäder im Landkreis Gifhorn oder in einem der vier offiziellen Badeseen im Landkreis Gifhorn. Die AZ hat zusammengestellt, wo und unter welchen Corona-Bedingungen ein Sprung ins kühle Nass möglich ist.

Allerwelle: Die Gifhorner Allerwelle hat geöffnet – und zwar ausschließlich das Freibad. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden von 8 bis 20 Uhr. Zur Verfügung stehen das Schwimmerbecken, das durch Leinen in acht Bahnen unterteilt ist, und das Nichtschwimmerbecken, die Liegewiese darf lediglich zum Ablegen persönlicher Dinge genutzt werden. Im Eingangs- und Umkleidebereich gilt Maskenpflicht. Der Sanitärtrakt ist zum Duschen und Umkleiden geöffnet – wobei einzelne Duschen wegen der geltenden Abstandsregeln außer Betrieb sind –, die Sammelumkleiden sind nicht nutzbar. Zwischen den nutzbaren Schränken sind jeweils zwei Schränke gesperrt. Die Badegäste müssen nach zwei Stunden die Allerwelle verlassen, Kinder unter 14 Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Die Zahl der Badegäste ist auf maximal 150 begrenzt.

Edesbüttel: Im Freibad in Edesbüttel hat die Saison ebenfalls bereits begonnen. Das Springerbecken bleibt geschlossen, Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sowie das Kinderplanschbecken können genutzt werden. Die Höchstzahl der Badegäste beträgt 200 gleichzeitig. Um regelmäßige Zwischenreinigungen zu ermöglichen, hat die Samtgemeinde Isenbüttel ein Schichtsystem eingeführt: Die Badegäste können täglich von 9 bis 12 Uhr, von 13 bis 16 Uhr und von 17 bis 20 Uhr kommen, nach jeweils drei Stunden müssen alle das Freibad für die Reinigungsphase verlassen. Die Liegeflächen sind nur begrenzt nutzbar, Sonnenliegen werden nicht verliehen. Die Samtgemeinde weist darauf hin, dass die Abstandsregeln einzuhalten sind.

Brome: Auch im Bromer Freibad gibt es das Schichtsystem in drei Zeitintervallen: Montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr, von 13 bis 16 Uhr und von 17 bis 20 Uhr sowie an Wochenenden von 9 bis 12 Uhr, von 13 bis 16 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Die Samtgemeinde bittet darum, dass Badegäste das Eintrittsgeld passend bereit halten, und weist darauf hin, dass zur Verringerung von Wartezeiten auch Geldwert- und Saisonkarten erworben werden können. Zunächst ist nur das Schwimmerbecken geöffnet, das in drei Bahnen unterteilt ist – dort gilt ein Einbahnstraßenprinzip. Die Liegewiesen sowie alle Ruhemöglichkeiten und Bänke sind gesperrt. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, dürfen sich maximal 100 Badegäste zeitgleich im Bad aufhalten. Weder Umkleidekabinen noch Innenduschen sind geöffnet, die Schwimmer müssen sich unter der Außendusche abduschen. Toiletten stehen zur Verfügung. Und für Kinder bis zu 14 Jahren ist eine erwachsene Begleitperson erforderlich.

Meinersen: Das Waldbad Meinersen öffnet am Montag, 15. Juni, seine Pforten. Im Eingangs- und Umkleidebereich gilt ein Einbahnstraßensystem und Maskenpflicht. Genutzt werden können Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken. Babybecken, Sprungtürme, die Spielfelder für Beachvolley- und Fußball, Spielgeräte und die hintere Liegewiese sind gesperrt. Ebenfalls gesperrt sind die Warmwasserduschen im Sanitärtrakt sowie jede zweite Toilettenkabine und die Urinale. Zum Umziehen stehen lediglich die Einzelkabinen zur Verfügung. Auch im Waldbad gilt ein Schichtsystem: Badegäste können kommen werktags von 8 bis 10, von 10.30 bis 12.30, von 13 bis 15, von 15.30 bis 17.30 und von 18 bis 20 Uhr. Wer eine Jahreskarte hat, kann werktags außerdem von 6 bis 7.30 Uhr kommen. An Wochenenden geht der Betrieb erst um 10 Uhr los. Zwischendurch erfolgen Reinigungen. Die Kapazität beträgt zunächst maximal 150 Besucher, hier gilt: Kinder bis zu zwölf Jahren brauchen eine erwachsene Begleitperson. Mittels Bändchen kontrollieren die Schwimmmeister, dass nicht mehr als 35 Schwimmer das große Becken – es ist in Bahnen unterteilt, auf denen im Kreis geschwommen wird – zeitgleich nutzen, das Nichtschwimmerbecken ist für 100 Nutzer frei gegeben.

Hankensbüttel: Auch das Waldbad Hankensbüttel öffnet erst am Montag, 15. Juni. Frühschwimmen werktags zwischen 6 und 9 Uhr ist nur mit Saisonkarte möglich, anschließend gibt es das Schichtprinzip: 10 bis 13, 14 bis 17 und 18 bis 20 Uhr an Werktagen, 9 bis 12, 13 bis 16 und 17 bis 20 Uhr an Wochenenden. Hier ist Platz für maximal 300 Badegäste pro Block. Die Umkleiden und Duschen im Gebäude bleiben geschlossen, im Außenbereich werden zwei Sichtschutzkabinen aufgestellt. Beim Eintritt werden die Kontaktdaten notiert, es erfolgt eine Ausweiskontrolle. Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Wer eine Tageskarte kauft, darf zu verschiedenen Blocköffnungszeiten kommen. Auch hier gilt Maskenpflicht im Gebäude, die Laufrichtungen sind vorgegeben.

Die offiziellen Badeseen im Landkreis Über die Freibäder hinaus gibt es die Badeseen, denen das Gesundheitsamt durchgehend ausgezeichnete bis hervorragende Badegewässer-Qualität bescheinigt hat: Tankumsee, Bernsteinsee, Erikasee und Strandbad Knesebeck sind im Badegewässer-Atlas des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes aufgeführt. Dieses weist ausdrücklich darauf hin, dass auch hier für Wasser, Strand und Liegewiese die Abstandsregelungen und Hygieneregeln einzuhalten und größere Menschenansammlungen zu vermeiden sind. Das Risiko, sich beim Baden in einem dieser EU-Badegewässer mit dem Corona-Virus anzustecken, wird vom Umweltbundesamt als gering eingeschätzt. Der Fachbereich Gesundheit des Landkreises Gifhorn entnimmt zwischen 15. Mai und 15. September regelmäßig Gewässerproben, um die Qualität des Wassers zu überwachen.

Von Christina Rudert