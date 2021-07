Badeseen im Landkreis Gifhorn: Wasserqualität ist in diesem Jahr top, Temperaturen laden zum Baden ein

Gifhorn

Zum Planschen und Schwimmen ab in die kühlen Fluten: Kurz vor dem Beginn der Sommerferien spricht absolut nichts gegen dieses Vergnügen in offenen Gewässern. Die Badeseen im Landkreis Gifhorn haben eine tolle Wasserqualität. Das bescheinigt erneut das Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA).

Auf der Homepage der Behörde, die die Seen seit Jahren im Blick hat und testet, gibt es nur positive Werte. Wie auch schon in der vergangenen Saison haben die Expertinnen und Experten des NLGA in Kooperation mit dem Kreisgesundheitsamt die großen Badeseen im Landkreis ständig im Blick – und erneut überprüft.

Proben werden alle vier Wochen gezogen

In der angelaufenen Saison werden – wie auch schon in der Vergangenheit – regelmäßig Wasserproben entnommen und überprüft. Diese werden im Labor auf Bakterien – Escheriachia-Coli und intestinale Enterokokken – getestet und genau untersucht. Kontrolliert wird von den Fachleuten in der Zeit vom 15. Mai bis 15. September. Dann ist offiziell Schluss mit der Badesaison 2021.

Proben werden vom Landesgesundheitsamt übrigens im Vier-Wochen-Rhythmus gezogen. Wer in die größten Badseen im Kreisgebiet in die bereits angenehm warmen Fluten springt, kann dies ohne Bedenken tun: Ausgezeichnete Badewasserqualität und drei Sterne nach EU-Einstufung gibt‘s für den Tankumsee, der mit 570 000 Quadratmetern Wasserfläche der größte Badesee in der Region ist und über einen mehr als 1000 Meter langen Sandstrand verfügt. Die Wassertemperatur lag in den vergangenen Tagen durchschnittlich bei 25 bis 26 Grad.

Der Tankumsee: Seine Wasserqualität ist hervorragend. Quelle: Michael Franke

Der Tankumsee entstand übrigens in den Siebzigerjahren beim Bau des Elbe-Seitenkanals durch Aushub von mehreren hunderttausend Kubikmetern Sand. Dadurch verfügt der See über einen 1000 Meter langen Sandstrand. Da der See sehr weiträumig ist, finden auch Surfer und Segler ein geeignetes Revier. Ein riesiger Kletterturm befindet sich derzeit im Bau.

Eine ebenfalls ausgezeichnete Badewasserqualität wird zudem dem Stüder Bernsteinsee mit einer 95 000 Quadratmeter großen Wasserfläche bescheinigt. Wie der Tankumsee entstand auch der Bernsteinsee 1971 beim Bau des Elbe-Seitenkanals durch Aushub von mehreren hunderttausend Kubikmetern Sand. Dadurch begeistert er ebenfalls mit einem wunderschönen Sandstrand und einer großen Sichttiefe.

Der Erikasee in Wilsche: Auch seine Wasserqualität wird alle vier Wochen überprüft. Quelle: Jana Glock

Drei Sterne und die Note ausgezeichnet hat auch der 38 000 Quadratmeter große Erikasee von den Prüferinnen und Prüfern des Landesgesundheitsamtes bekommen. Der kleine See bei Wilsche punktet mit vielen Freizeiteinrichtung und Campingplätzen in seiner direkten Umgebung. Auch ein Kiosk ist unweit des Uferbereiches vorhanden.

Ausgezeichnete Wasserqualität finden kleine und große Schwimmer zudem im Knesebecker Strandbad vor. Das Strandbad Knesebeck ist eine ehemalige geflutete Lehmgrube. Sie entstand etwa um 1935 durch die Schließung der benachbarten Ziegelei. In der direkten Nähe des Gewässers befindet sich ein Campingplatz mit Minigolf-Anlage und einem künstlichen Badewasserbecken mit Rutsche.

Das Strandbad in Knesebeck: Neben dem Spaß im Wasser gibt es hier eine Minigolf-Anlage. Quelle: Sebastian Preuß

Alle vier Seen knüpfen damit an ihr „ausgezeichnetes“ Vorjahresergebnis an. Infos über die Badeseen und weitere Details gibt’s im Internet unter www.badegewaesser.nlga.niedersachsen.de.

Von Uwe Stadtlich