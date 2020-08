Isenbüttel/Stüde

Entspanntere Situation als noch sieben Tage vorher an den Badeseen im Kreis Gifhorn am Wochenende: Samstag gab es Platz in Hülle und Fülle, am Sonntag war schon mehr los an Tankumsee und Bernsteinsee. Der Tankumsee musste am Nachmittag seine Zufahrt dicht machen.

Sascha Hallmann breitet seine Decke bereits am Sonntagvormittag am Tankumseestrand aus. Der Anwohner hat keine Bedenken wegen einer möglichen Überfüllung. „Es ist gut geregelt.“ Außerdem: „Wir sind hier eine Stunde – und dann wieder weg.“ Diese Zeit hat sich auch Peter Gassmann aus Gravenhorst am Vormittag vorgenommen, er hat einen schattigen Platz auf der Liegewiese unter einem Baum ergattert. „Wir sind um 12 Uhr wieder weg“, kündigt er an. Ansonsten seien er und seine Frau oft abends da.

Ab Mittag wieder voll: Mit dieser Prognose sollten Florian Meyer und Ferike Tynior von der DLRG am Tankumsee Recht behalten. Quelle: Michael Franke

Die ersten Badegäste waren noch früher da, berichtet Florian Meyer von der DLRG. „Heute Morgen um 6.30 Uhr waren die ersten schon im Wasser.“ „Wird es voller, werde ich gehen“, sagt Haide Ismer aus Braunschweig, die mit Tochter Henriette (6) zum ersten Mal am Tankumsee ist. Noch hielten die Leute aber Abstand, auf den sie großen Wert legt.

Sonntagnachmittag sperrte der Tankumsee seine Zufahrt an der Kreuzung

Meyer und seine Kollegin Ferike Tynior tippen darauf, dass es nach dem Mittagessen voller werden dürfte. Sie sollen Recht behalten. „Wir mussten leider die Zufahrt an der Kreuzung ab 14 Uhr schließen“, berichtet Tankumsee-Geschäftsführer Burkhard Roozinski am Nachmittag. „Nach dem Mittag kam ein richtiger Stoß.“ Gegen 15.30 Uhr wollte er die Zufahrt wieder öffnen, weil inzwischen wieder Gäste abreisten.

Abkühlung am Tankumsee: Am Nachmittag musste die Zufahrt wieder zeitweise abgeriegelt werden. Quelle: Michael Franke

Nicht so voll wie eine Woche zuvor

Ortswechsel: Dustin Lisan ist überrascht, dass der Strand am Bernsteinsee nicht ganz so belegt ist wie vor einer Woche, obwohl die Temperatur schon an der 30-Grad-Marke ist. „Sonst war bis oben hin voll“, sagt der Badegast aus Ehmen, der jedes Wochenende in Stüde ist. Zum ersten Mal ist Thomas Hofmann mit Nancy Köhler und ihrer Tochter Darleen (10) am Bernsteinsee. Sie haben unter einer Kiefer einen der wenigen strandnahen Schattenplätze erwischt. „Richtig schön“, sagt der Wolfenbütteler, der in der Nähe der Lessingstadt solche Badeseen nicht habe. „Wir müssen leider immer fahren.“

Wetter schreckt am Samstag

Holger Junk vom Bernsteinsee ist relativ zufrieden mit dem Sonntag. Abriegeln musste seine Security die Zufahrt nicht. Am Samstag sei sehr wenig los gewesen. Diesen Tag bewertet auch Roozinski als „ganz komisch“. Seine Erklärung: Südlich vom Mittellandkanal habe es bis zum Mittag geregnet, deshalb seien viele Gäste wohl erst gar nicht losgefahren. Die kämen nämlich unter anderem aus Salzgitter und Braunschweig. Am Sonntag standen viele Autos mit Kennzeichen auch aus Goslar, Hildesheim und Hannover auf dem großen Parkplatz. „Das war schon immer so: Der Tankumsee zieht überregional“, sagt Peter Gassmann. Er sei selbst damals aus Salzgitter schon hergekommen.

