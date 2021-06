Badegäste-Ansturm: Wird die Tankumsee-Zufahrt wieder gesperrt?

Kreis Gifhorn

Das erste Hitzewellen-Wochenende läuft: Zum zweiten Mal nacheinander war die Allerwelle in Gifhorn am Freitag nachmittags zeitweise überfüllt. Und am Tankumsee rechnet man mit Zufahrt-Sperrungen. Die Temperaturen mit weit mehr als 30 Grad Celsius im Schatten treiben die Menschen ans und ins Wasser. Das kollidiert trotz aller Lockerungen mit weiterhin bestehenden Corona-Regeln.

Elina und Peter Ackermann haben einen schattigen Platz unter Bäumen am Nordufer ergattert. Zwei ihrer sechs Kinder im Alter von vier bis 21 Jahren sind auch schon mit dabei. „Die anderen sind noch in der Schule, kommen aber nach“, sagt Elina Ackermann. Sie genießt den Wind, der vom See kommend über die Wiese und die Haut streicht. „Der Spielplatz ist gleich nebenan.“

Gefragtes Naherholungsgebiet: Der Tankumsee zieht viele Besucher an. Quelle: Dirk Reitmeister

Am Tag vorher waren sie auch schon für fast fünf Stunden da. „Es war voll, aber nicht so, dass die Leute zu dicht beieinander waren.“ Allerdings sei auf den Straßen viel los gewesen, so Peter Ackermann. Das kümmerte die Familie aus Calberlah nicht, sie ist mit dem Fahrrad da.

Matthias Schlegel aus Gifhorn hat für seine fünfköpfige Familie an diesem Nachmittag den Tankumsee als Ziel angesteuert. Am Donnerstag war er in der Gifhorner Allerwelle, da sei es ihm zu voll gewesen. „Wir versuchen, das Wochenende zu meiden und unter der Woche zu kommen.“ Da helfe die Elternzeit gerade. Am Wochenende will die Gifhorner Familie zuhause im eigenen Garten Pool und Grill aufbauen. Noch ist es gut gefüllt, aber mit genug Abstand am Tankumsee. Schlegel ist überzeugt: „Es wird noch voller.“

Gegen 14 Uhr kommen stetig Autos auf den großen Parkplatz, der schon halb voll ist. Staus gibt es an der Tankumsee-Kreuzung noch nicht, aber auf der Insel stehen schon rotweiße Kegel parat. Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff rechnet damit, dass an diesem Wochenende die Zufahrt wieder gesperrt werden muss, wenn zu viele Leute zum Tankumsee streben.

Tankumsee in der Hitzewelle: Bereits am frühen Freitagnachmittag wurde das Naherholungsgeboet gut angesteuert. Am Wochenende ist wieder mit einer Sperrung der Zufahrt zu rechnen. Quelle: Dirk Reitmeister

„Diesmal wollen wir etwas früher reagieren, damit ich nicht wieder auf der Kreuzung regeln muss.“ Im Vorjahr habe er bei seinem Einsatz Autos mit auswärtigen Kennzeichen gesehen, berichtet Metzlaff. Auch diesmal rollen Autos aus Helmstedt, Peine, Goslar und Braunschweig an den Parkplatz-Schranken vorbei.

Warum die Allerwelle zeitweise dicht macht

Um 15 Uhr tritt Michaela Lippe aus dem Eingangsbereich der Gifhorner Allerwelle. „Jetzt ist erstmal Schnitt.“ Die Höchstzahl von 400 Badegästen zeitgleich auf dem Gelände ist erreicht. Zwar hielten sich fast alle Gäste diszipliniert an Masken- und Abstandspflicht. Doch mehr als 400 dürfen eben nicht rein.

Das bekommt auch Fuat Tekin aus Triangel zu spüren. Er muss draußen warten, obwohl seine Jungs (12 und 13 Jahre) schon drin sind. „Ich habe Frühschicht.“ Deswegen komme er erst jetzt. Er ist etwas enttäuscht und zweifelt am Sinn der 400-er Regelung für den Aufenthalt im Freibad – immerhin an der frischen Luft. Nun hofft er darauf, dass bald ein Schwung Badegäste raus kommt und Platz macht.

Nur 400 Besucher gleichzeitig im Freibad Die Allerwelle in Gifhorn ist nicht das einzige Bad, das mit einem die Corona-Grenzen sprengenden Ansturm zu tun hat. Bereits am Donnerstag nach der Desinfektionspause zählte Schwimmmeister Johannes Jargosch innerhalb der ersten halben Stunde den 350. Zutritt im Freibad Edesbüttel. „Wir hatten ein volles Haus.“ Es sei Schlag auf Schlag gegangen. Und das Wochenende mit diesen Temperaturen? „Ich bin gespannt.“ Isenbüttels Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff hat Verständnis für den Unmut von Badegästen, dass nur 400 gleichzeitig sich auf dem Freibad-Gelände aufhalten dürfen. Immerhin sei das eine Veranstaltung im Freien. Auch der Städtetag kritisierte die Regelung auf Landesebene. Metzlaff macht sich allerdings keine allzu großen Hoffnungen. „Wir werden noch damit leben müssen.“ Walter Lippe von der Allerwelle in Gifhorn appelliert weiterhin an Badegäste, möglichst auch die Vormittage für Schwimmstunden zu nutzen, um die Besucherströme zu entzerren. Das sagt auch Jargosch. Im Gespräch mit der AZ am Freitagvormittag hatte er gerade mehr als 130 Gäste gezählt. „Da ist noch Luft nach oben.“

Doch Michaela Lippe macht den Wartenden in der stetig wachsenden Schlange nicht viel Hoffnung. „Kommen Sie in zwei bis drei Stunden wieder“, rät sie immer wieder. Viele bleiben jedoch erst einmal in der Schlange stehen und warten darauf, dass Leute aus dem Bad strömen.

Zwangspause am Nachmittag: Weil die Höchstzahl von 400 Besuchern gleichzeitig erreicht war, ließ die Gifhorner Allerwelle zeitweise niemanden mehr rein. Quelle: Dirk Reitmeister

„Wir nehmen die Pandemie sehr ernst“

„Wir können nicht einfach rein lassen“, sagt Walter Lippe, Geschäftsführer der Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft (PSG). „Wir nehmen die Pandemie sehr ernst.“ Am Dienstag war er noch mit den Schwimmmeistern persönlich im Badgelände unterwegs, um Tickets zu kontrollieren, damit die Gäste wirklich nach spätestens drei Stunden Platz machen für die draußen Wartenden. Dass bei diesen Temperaturen die Leute ans Wasser drängen, wundert ihn nicht. „Es ist logisch, dass alles überfüllt ist.“

Von Dirk Reitmeister