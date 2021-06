Babyboom dank Corona? So sehen die Zahlen für den Landkreis Gifhorn aus

Gifhorn

Viele Menschen hatten während der beiden Corona-Lockdowns nicht so viel zu tun wie sonst. Freizeitaktivitäten reduzierten sich zumeist auf Aktionen, die zuhause stattfinden konnten. Liebe statt Ausgehen – hat Corona vielleicht zu einem Babyboom im Landkreis Gifhorn geführt? Die AZ hat beim Helios Klinikum in Gifhorn nachgefragt.

Das Statistische Bundesamt hat jetzt die Geburtenzahlen für März 2021 vorgelegt. Tatsächlich scheint es, als gebe es dank Corona einen Babyboom. Bundesweit gab es im März insgesamt 65.903 Geburten, das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahr – laut Statistischem Bundesamt der höchste Wert seit 20 Jahren. Das sieht aber nur auf den ersten Blick so aus.

Zahl der Geburten im Landkreis Gifhorn ist gesunken

Denn mit dem ersten Corona-Lockdown 2020 hat diese hohe Zahl an Geburten offenbar nur wenig zu tun – es sei denn, das Ende des Lockdowns wurde in deutschen Schlafzimmern gebührend gefeiert. Denn der Lockdown lief von Mitte März bis Anfang Mai vergangenen Jahres. Die entsprechenden Geburten hätten also von Dezember bis Februar erfolgen müssen. In diesem Zeitraum aber gab es mit insgesamt 182.000 Geburten bundesweit nur 0,8 Prozent mehr Babys als im Vorjahreszeitraum – eine durchaus übliche Schwankung, so das Statistische Bundesamt in seiner Einschätzung.

Im Landkreis Gifhorn zeigt die Entwicklung sogar in eine ganz andere Richtung – statt mehr Geburten sind es weniger geworden. „Es gibt keine auffällige Entwicklung bezüglich des Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr“, sagt zwar Lisa Iffland, Sprecherin des Helios Klinikums auf AZ-Anfrage. Im März des Vorjahres aber gab es 91 Geburten und im März diesen Jahres 81 Geburten, im ersten Quartal des Jahres waren es 250, im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch 300 – keine Spur also von einem Babyboom. Iffland schätzt, dass das auch an den strengen Corona-Maßnahmen im Landkreis Gifhorn liegen könnte. Eltern könnten Krankenhäuser in Landkreisen mit weniger harten Vorgaben aufgesucht haben.

Eine Entwicklung, die sich im Landkreis Gifhorn in der Jahresbetrachtung fortzusetzen scheint. Im vergangenen Jahr kamen im Gifhorner Klinikum insgesamt 1399 Babys zur Welt, derzeit sind es knapp über 500. Aber: „Generell kann man anhand der bisherigen Geburtenzahlen bis Ende Juni nicht vorhersagen, wie viele Kinder bis Ende des Jahres in unserem Klinikum zur Welt kommen. Aus Erfahrung sind beispielsweise September und Oktober sehr geburtenreiche Monate. Wir sind zuversichtlich, dass sich durch die Aufhebung des Besuchsverbots, den Testmöglichkeiten in unserem Haus und der Möglichkeit der Nutzung eines Familienzimmers wieder mehr werdende Eltern für unsere Geburtshilfe entscheiden“, erklärt Iffland.

Von Thorsten Behrens