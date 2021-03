BIG Sassenburg möchte gelbe Säcke im Landkreis durch gelbe Wertstofftonnen ersetzen

Landkreis Gifhorn

Verpackungsabfälle werden im Landkreis Gifhorn über die gelben Säcke entsorgt. Das möchte die BIG in der Sassenburg gerne ändern. Gelbe Wertstofftonnen sollen her, die Gemeinde soll eine entsprechende Resolution an den Landkreis stellen. Die BIG sieht durch die Umstellung viele Vorteile – und wird vom Gemeinderat sowie offenbar auch von den Bürgern unterstützt in ihrem Anliegen.

Für die Unterstützung durch den Sassenburger Gemeinderat spricht das Abstimmungsergebnis während der jüngsten Sitzung, ob eine solche Resolution gestellt werden soll. Elf der 21 anwesenden Ratsmitglieder stimmten dafür, acht lehnten das ab. Zwei weitere enthielten sich. Noch größer ist die Zustimmung für die Idee bei den Bürgern, die an einer Online-Umfrage der BIG auf deren Internetseite teilgenommen haben. 79,21 Prozent stimmten dafür, künftig Wertstofftonnen einzusetzen, 20,79 möchten lieber die gelben Säcke behalten.

Keine wild umher fliegenden gelben Säcke mehr

BIG-Fraktionssprecher Andreas Kautzsch nennt Argumente für einen Austausch: Gelbe Säcke, die bei Wind durch die Gegend fliegen, soll es so nicht mehr geben. Von Tieren aufgerissene Säcke ebenfalls nicht. Und Kautzsch hofft, dass die Akzeptanz bei den Bürgern, Wertstoffe zu sammeln und damit dem Recycling zuzuführen, durch die stabileren Behältnisse steigt – und somit mehr Wertstoffe gesammelt und wiederverwendet werden. Außerdem führt die BIG als Argument ins Feld, dass auf Dauer zusätzlicher Plastikmüll aus der Produktion der gelben Säcke vermieden werde.

Hintergrund der BIG-Initiative ist die Neuausschreibung der Wertstoff-Entsorgung durch den Landkreis Gifhorn ab 2022. Derzeit ist das Unternehmen Remondis zuständig. Remondis trifft laut Pressesprecher Michael Schneider nicht die Entscheidung, ob künftig Säcke oder Tonnen eingesetzt werden. Das sei Sache des Landkreises, Remondis habe sich an die entsprechende Ausschreibung zu halten – wenn sich das Unternehmen erneut bewerben würde. „Das würden wir“, so Schneider. Die Verträge gelten übrigens für drei Jahre.

So funktioniert die Finanzierung des Systems

Argumente gibt es laut Schneider für beide Systeme. „Sack und Tonne haben ihre Berechtigung. Jeder Landkreis entscheidet gemäß der vorhandenen Infrastruktur in Abstimmung mit dem jeweils zuständigen Dualen System, welche Behälter eingesetzt werden sollen. Enge Gassen und andere, für große Fahrzeuge schwer zugängliche Straßen sprechen dabei beispielsweise eher für Säcke.“ Eine Entscheidung sei also auch abhängig von der jeweiligen Siedlungsstruktur. Für die Sortierung und Weiterverarbeitung, die angestrebte Rohstoffausbeute und den damit verbundenen Klimaschutzeffekt spiele es aber keine Rolle, welches System verwendet werde, so Schneider.

Der gelbe Sack im Landkreis Gifhorn: Ein paar Zahlen und Fakten Derzeit ist das Unternehmen Remondis für die Abfuhr der gelben Säcke im Landkreis Gifhorn verantwortlich. Pressesprecher Michael Schneider nennt auf AZ-Anfrage ein paar Zahlen und Fakten. Etwa 6600 Tonnen Verpackungsabfälle in gelben Säcken fallen pro Jahr im Landkreis Gifhorn an. 18,9 Millionen Tonnen waren es laut Umweltbundesamt im Jahr 2018 bundesweit – mehr als 227 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Die Zusammensetzung ist laut Schneider in allen Landkreisen und Kommunen in Deutschland in etwa gleich: rund 39 Kilogramm Kunststoffe, gut 98 Kilogramm Papier und Kartonagen, 35 Kilogramm Glas und 47,5 Kilogramm Sonstiges (Weißblech, Aluminium und dergleichen). Im Landkreis Gifhorn werden neben den gelben Säcken auch einige 1,1-Kubikmeter-Rollcontainer eingesetzt. Allerdings gibt es davon nur wenige, die in Großwohnanlagen und im gewerblichen Bereich zum Einsatz kommen. Die im Landkreis Gifhorn eingesammelten gelben Säcke werden in Wesendorf umgeschlagen und dann gemäß der Marktanteile der Dualen Systeme von den mit der Sortierung beauftragten Unternehmen in deren Sortieranlagen gefahren. Der Verpackungsabfall aus Gifhorn geht zum größten Teil in die Sortieranlage der Firma Alba in Braunschweig Watenbüttel.

Kosten – also steigende Abfallgebühren – würden durch eine solche Umstellung übrigens für die Bürger und Bürgerinnen nicht entstehen, betont Schneider. „Auf die Gebühren hätte eine solche Umstellung keinen Einfluss, da sich die Verpackungsentsorgung in Deutschland ausschließlich durch die Lizenzvergabe an die sogenannten Inverkehrbringer, also Einzelhandel und Verpackungshersteller, finanziert. Die Verbrauchenden zahlen anteilig über den Verkaufspreis der Produkte mit.“

Von Thorsten Behrens