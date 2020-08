Gifhorn

Die Straßenausbaubeitrags-Satzung der Stadt Gifhorn haben sie im übertragenen Sinne geschreddert, nun waren am Dienstag die Unterlagen dran. Wilhelm Weber, Jolante Paschilke, Ulrich Düsterhaus und Marco Gerwien besuchten Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich und überraschten ihn mit dem Wunsch, die original Unterschriftenlisten, die vor Monaten gesammelt worden waren, zu schreddern. Nerlich spontan: „Machen wir. Wir bewahren nichts auf!“ Er erläuterte aus dem Stegreif, wie sicher die Stadt Dokumente vernichte, eine abgeschlossene Tonne dafür vorhalte, die keinen Zugriff von außen erlaube.

„Unsere Unterstützer haben ein Anrecht, dass ihre Daten vernichtet werden“

Die vier Vertreter hörten es gerne. „Wir haben solange kein gutes Gewissen, bis die Daten nicht ordnungsgemäß vernichtet sind. Unsere Unterstützer haben ein Anrecht, dass ihre Daten vernichtet werden“, sagte Weber. Dabei handelte es sich um die Original-Listen, weil vor Monaten die mehr als 2000 Unterschriften in Kopie überreicht worden waren. Damals war die BI noch davon ausgegangen, dass weitere Unterstützer gefunden werden müssten, um einen Bürgerentscheid herbeizuführen. So hätte man schon einmal einen Grundstock für weitere Unterschriftenaktionen gehabt. So weit kam es jedoch nicht mehr, die Gifhorner Politik nahm ihr ursprüngliches Nein zurück. In der Ratssitzung im April kippte der Rat die Satzung zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen. Ziel erreicht für die Bürgerinitiative, die so groß geworden war, weil eine Anliegerinitiative Am Quälberg sich gegen die Gebühren gewehrt hatte und sich dann immer mehr Anwohner aus anderen Stadtteilen dem Protest anschlossen.

Alle Unterstützer sollen von der sachgerechten Vernichtung erfahren

Inzwischen sei das von Anliegern schon überwiesene Geld von der Stadt erstattet, lobte Weber. Nur die Initiative selbst sei wegen Corona ins Hintertreffen geraten, als Abschluss die Unterschriftenliste sachgerecht zu entsorgen. Das soll nun die Stadt erledigen und die Presse an alle transportieren, damit jeder Unterstützer Bescheid weiß.

Hat die Stadt sowas schon einmal erlebt? „Nein“, sagt Nerlich kopfschüttelnd. Und dann scherzte er: „Aber Sie hätten doch alle Daten gehabt, um die Unterstützer zu kontaktieren, dass sie die Listen vernichten.“ Übrigens: Die Stadt vernichte aus Datenschutz-Gründen jede übergebene Unterschriftenliste auch in sonstigen Fällen. Datenschutz sei ein sensibles Thema.

Von Andrea Posselt