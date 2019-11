Auszubildende im Gastgewerbe stellen sich der Jury

Gifhorn

Bei der 29. Jugendmeisterschaft traten jetzt vier Restaurantfachleute, acht Hotelfachleute und acht Köche der Berufsbildenen Schulen 2 in der Cafeteria der BBS an. Das Motto „Jahrmarkt der Genüsse“ orientierte sich, wie in jedem Jahr, an dem Motto für die niedersächsische Jugendmeisterschaft, die im März in Oldenburg stattfinden wird.

Mit der Planung geht alles los

Vor dem stilvollen Essen steht im Gastronomiegewerbe noch einiges an Vorarbeit: Planung, Einkauf, Kochen. Wie gut sie das beherrschen, demonstrierten angehende Restaurant- und Hotelfachleute sowie Köche bei der Jugendmeisterschaft in der BBS 2 in Gifhorn.

Das Aufgabenspektrum für die Restaurantfachleute war, die Veranstaltung zunächst zu planen – inklusive eines gastorientierten Gesprächs. Dann ging es außerdem um Flambieren, Cocktailherstellung und das Eindecken eines runden Schautisches. Die Köche erhielten die Aufgabe, das Menü passend zu den Vorgaben zu entwickeln, die Materialanforderung aufzuschreiben und anschließend das Menü zuzubereiten. Außerdem mussten die Hotelfachleute das Wochenendarrangement planen, die Ideen vorstellen und die Gästetische, inklusive einer zum Motto passenden Dekoration, eindecken.

Das gehörte zum Menü

Vorgaben für das drei-Gänge-Menü waren als Vorspeise Pilze, als Hauptgang Lammkeule (vom Koch vor Ort ausgelöst) mit freiwählbaren Beilagen und als Dessert Joghurt und Honig.

Bei den Vorgaben und Aufgaben werden sich ebenfalls nach den Anforderungen, die auf der Niedersächsischer Ebene gestellt werden, gerichtet. Somit ist der Wettbewerb eine „erste Stufe“ auf dem Weg nach Oldenburg zur niedersächsischen Jugendmeisterschaft.

Und das waren die Gewinner

Die Gewinner des Wettbewerbes waren bei den Hotelfachleuten Vivien Ries aus dem Betrieb The Ritz-Carlton in Wolfsburg, bei den Restaurantfachleuten Salvatore Maganucco aus dem Haus Rhode der Volkswagen AG und bei den Köchen Damiana Marzocca von der Volkswagen AG.

Von Mette Engel