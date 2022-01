Kreis Gifhorn

Verkehrsteilnehmer und Anlieger einschlägiger Umleitungsstrecken im Kreis Gifhorn müssen auch in diesem Jahr wieder tapfer sein: Zu den Großbaustellen mit Vollsperrungen und Umleitungen der B 188 bei Osloß und Tangente K 114 kommt nun auch noch die B 4 zwischen Ausbüttel und Meine hinzu. Dort will die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Fahrbahn erneuern.

Eigentlich hatte der Finanzausschuss der Gemeinde Ribbesbüttel ganz andere Themen auf der Tagesordnung. Aber der Bericht von Bürgermeister Hans-Werner Buske brachte das etwas durcheinander. „Wir haben uns weniger über Geld, sondern mehr über die Baustelle unterhalten.“ Denn den Ribbesbüttelern schwant Übles bei den Planungen der Landesbehörde.

Nördlicher Ortsausgang Meine: Hier beginnen die Fahrbahnerneuerungen auf der B 4 in der zweiten Jahreshälfte. Quelle: Sebastian Preuß

Michael Peuke, Leiter der Landesbehörde in Wolfenbüttel, hat zunächst ganz anderen Kummer mit der B 4. Sogenannte Ausmagerungen (Herauslösen von oberflächennaher Gesteinskörnung aufgrund gealterten Bindemittels), Absackungen und zahlreiche Flickstellen haben der Fahrbahn der Bundesstraße zugesetzt. Auch die Radwege daneben hätten Ausmagerungen, Flickstellen und Schäden durch Wurzeln. Deshalb müssen zwischen dem nördlichen Ortseingang Meine bis Ausbüttel die Bauarbeiter ran. Ausgenommen ist nur die Ortsdurchfahrt Rötgesbüttel.

Zehn bis zwölf Wochen Bauzeit kalkuliert Peuke ein. Die etwa zwei Millionen Euro teure Maßnahme soll in der zweiten Jahreshälfte laufen. Die Umleitungsroute stehe derweil noch nicht fest, man sei noch in der Abstimmung über die Konzepte.

Viel Umleitungsverkehr in Ribbesbüttel: Die Gemeinde hat für die Zeit der B 4-Vollsperrung wieder eine provisorische Fußgängerampel beantragt. Quelle: Lea Behrens Archiv

„Da habe ich jetzt schon Einspruch eingelegt“, sagt Buske. Er rechnet damit, dass einmal mehr die Straßen in Ribbesbüttel als Umleitung herhalten müssten, auch wenn die offizielle woanders abgeleitet werde. Sogar der große Gelenkbus des Erixx-Schienenersatzverkehrs laufe über die schmale Heerstraße. Navis leiteten die Autofahrer ebenfalls über diese Tempo-30-Durchgangsstraße in der Siedlung. Und die parallele Kreisstraße führe am Kindergarten vorbei. „Ich habe Bauchschmerzen, ja“, sagt der Bürgermeister über die Aussichten, nach Jahren des Umleitungsverkehrs von B 188 und B 4 schon wieder diesen Verkehr im Ort zu haben.

Zum einen beantrage die Gemeinde, ab Meine und Rötgesbüttel ein Durchfahrtverbot für Lastwagen für Ribbesbüttel für die Zeit der Umleitung auszuweisen. Zum anderen auch eine provisorische Fußgängerampel, wie die Gemeinde sie voriges Jahr wegen der Doppelumleitung wegen der Fahrbahnerneuerung auf der B 188 und des Bushaltestellenbaus in Ausbüttel für die Ortsdurchfahrt der L 320 aufgestellt hatte.

Peuke muss nicht nur Ribbesbüttel im Blick halten. Die Landesbehörde erneuert in diesem Jahr auch die B 188 zwischen Gifhorn und Wolfsburg, der Landkreis die Tangente zwischen Gifhorn und Kreisgrenze. Auch deshalb sei man noch in der Abstimmung wegen der Umleitung für die B 4-Maßnahme.

Baumaßnahmen: Was sonst noch mittelfristig auf der B 4 anfällt

Auch über die Bauarbeiten in diesem Jahr hinaus hat die Landesbehörde an der B 4 im Südkreis noch einiges vor. Peuke: „Mittelfristig sind noch Kanalarbeiten und anschließende Straßenbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Rötgesbüttel geplant. Außerhalb der Ortslage gibt es noch Bushaltestellen in Umplanung. In der Siedlung Ausbüttel stehen ebenfalls noch Bushaltestellen und die Fahrbahndecke an.“

Das will Ribbesbüttel in Zukunft gegen Schleichverkehr tun

Schleichweg Heerstraße: Auch in diesem Jahr wird es wohl wieder so weit sein. Die Gemeinde Ribbesbüttel will für die Zukunft vorsorgen. Quelle: Ron Niebuhr Archiv

Selbst wenn es keine Bauarbeiten auf der B 4 geben sollte, sieht Buske sein Ribbesbüttel auch bei Staus und Unfall-Sperrungen von Schleichwegnutzern geplagt. Auswärtiger Verkehr fahre somit auf Dauer die Heerstraße kaputt, deren Ausbau die Anwohner dann mit ihren Beiträgen zahlen sollen. Die Gemeinde setze auf das Förderprogramm Dorfregion. Ein Architekturbüro werde in diesem Jahr Konzepte für eine Verkehrsberuhigung auf der Heerstraße präsentieren. Für die aktuelle Maßnahme auf der B 4 komme das allerdings zu spät.

